El Parlamento de Cantabria acoge este miércoles la celebración de Las Marzas 2026

Cartel - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria será escenario este miércoles, 11 de marzo, de una nueva edición de celebración de Las Marzas, con la participación de la Ronda Marcera de Torrelavega, Ronda Las Fuentes de Reinosa y el Coro Ronda Altamira.

Los grupos se concentrarán en la Alameda de Oviedo de Santander a las 19.15 horas y llegarán al Parlamento a las 20.00 horas, donde, como indica la tradición, pedirán permiso a la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta, para acceder a la institución.

Tras este acto simbólico, las corales interpretarán los cánticos tradicionales que dan la bienvenida a la primavera.

La celebración estaba prevista inicialmente para el pasado 3 de marzo, pero fue aplazada tras la tragedia en El Bocal.

El acto cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y la organización de la Ronda Marcera de Torrelavega.

La tradición cántabra de cantar Las Marzas fue declarada Bien Cultural Inmaterial de Cantabria, en categoría de Inmueble, en el año 2015.