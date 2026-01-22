El Parlamento de Cantabria consolida su actividad cultural en el último periodo de 2025

Archivo - Inauguración en el Patio Central del Parlamento de Cantabria de la exposición " Conche Espina Querer, Saber, Poder" en el 70 aniversario de la muerte de la escritora. - JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE - Archivo

El Parlamento de Cantabria ha desarrollado en los últimos meses de 2025 una intensa actividad cultural, académica y social, consolidando su papel como institución abierta a la ciudadanía y comprometida con la cooperación institucional.

Así lo ha valorado la Cámara este jueves en un comunicado, en el que ha indicado que, entre septiembre y diciembre, coincidiendo con el quinto periodo de sesiones parlamentarias de la XI Legislatura, la institución desarrolló buena parte de las actividades establecidas en el convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria (UC).

Entre ellas, destaca la exposición y conferencias sobre Concha Espina y el Premio San Rafael al Mérito Sanitario.

Uno de los ejes centrales del periodo fue la recuperación del legado de Concha Espina, con motivo del 70º aniversario de su fallecimiento, con la exposición 'Concha Espina: Querer, Saber, Poder', que permanece abierta al público en el patio del Parlamento.

De forma previa a la inauguración de la muestra, se celebró el ciclo de conferencias 'El legado literario y cultural de Concha Espina' en el que las profesoras Cristina Martínez Torres, Cristina Martínez Gallo y Rebeca Rodríguez Hoz hablaron sobre la obra, pensamiento y compromiso por la igualdad de la escritora cántabra.

Durante este mismo periodo, el Parlamento y la UC convocaron el I Premio San Rafael al Mérito Sanitario, que el jurado de expertos otorgó a la Fundación Marqués de Valdecilla.

La colaboración entre ambas instituciones permitió, asimismo, el IV Encuentro de Historia de Cantabria con análisis que abarcaron desde la Prehistoria hasta la Transición democrática y el proceso autonómico, así como el ciclo 'Vivir en tiempos de Inteligencia Artificial: sanidad, educación y privacidad'.

Además, la celebración del concierto 'Sacred Concert' de Duke Ellington en el Teatro Concha Espina, interpretado por la Camerata Coral y el Ensemble UC, contó con una gran acogida por parte del público y contribuyó a descentralizar la oferta cultural.

PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN HISTÓRICA

En el último cuatrimestre de 2025, el Parlamento consolidó la colección 'Cuadernos de San Rafael' como instrumento de difusión cultural e histórica, con la publicación de varios títulos. Esta colección rinde homenaje al antiguo Hospital de San Rafael, edificio histórico que alberga hoy la sede parlamentaria.

Además, se presentaron diversas publicaciones académicas sobre historia regional, liberalismo y construcción del Estado contemporáneo, como 'La Junta de Parlamentarios de Cantabria y preautonomía (1977-1983)', del historiador Víctor Gautier Fernández; 'Cantabria contemporánea, escritos de historia política, ciencias y literatura', del profesor Manuel Sánchez Cortina, o 'Avances del liberalismo y constitución de la nación española (1812-1845)', obra colectiva que reúne las ponencias impartidas en el I Seminario abierto de pensamiento político español (siglos XIX-XX)', celebrado en la institución.

Por otra parte, el Parlamento rindió homenaje al dibujante cántabro Andrés Torre (Andy el Cántabro).

VIDA INSTITUCIONAL

A lo largo de este periodo, la institución mantuvo un fuerte compromiso con causas sociales y de salud pública mediante distintas iniciativas, entre las que destacan iluminaciones simbólicas, la lectura del manifiesto del Día Internacional del Cáncer de Mama, la celebración del Día Mundial de la Infancia junto a UNICEF, y actos con CERMI y AMPROS en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

También se instaló una placa en homenaje al arquitecto José de Alday en la sala polivalente que ahora lleva en nombre del autor del antiguo Hospital de San Rafael y se conmemoró del 47º aniversario de la Constitución Española, con un acto dedicado a las letras cántabras, entre otros eventos.