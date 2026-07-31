El Parlamento de Cantabria convoca un concurso de relato corto para visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad

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SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha convocado el concurso de relato corto 'Sin Barreras', una iniciativa enmarcada en la programación 'Mujeres sin límites, sin barreras', destinada a visibilizar su contribución a la sociedad y a fomentar la reflexión sobre la igualdad entre mujeres y hombres a través de la creación literaria.

El certamen invita a los participantes a construir narraciones en las que la mujer ocupe un lugar central, poniendo en valor aspectos como la fortaleza, el compromiso, el talento, la capacidad de superación y la contribución al progreso colectivo.

Asimismo, se valorarán especialmente aquellos relatos que aborden las desigualdades históricas o actuales y la lucha por una igualdad real y efectiva, incorporando perspectivas intergeneracionales, memoria colectiva o experiencias que reflejen el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Con el objetivo de favorecer el diálogo entre generaciones y contrastar distintas miradas sobre esta temática, el concurso establece dos modalidades de participación: una dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años y otra destinada a personas de 60 años en adelante.

La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, ha manifestado que esta convocatoria nace con la vocación de "dar voz a historias que contribuyan a visibilizar el papel de las mujeres en nuestra sociedad y a promover una reflexión compartida entre mujeres y hombres".

González Revuelta ha animado a todas las personas que cumplan los requisitos a participar en el concurso. "Invito a jóvenes y mayores a aprovechar esta oportunidad para compartir sus relatos y demostrar como la creación literaria puede contribuir a construir una sociedad más igualitaria", ha dicho.

BASES DEL CONCURSO

El concurso contempla un premio de 700 euros el ganador y otro de 300 euros para el finalista en cada categoría. Las obras deberán ser originales e inéditas, estar escritas en castellano y no haber sido premiadas previamente en otros concursos. La extensión de los trabajos deberá situarse entre las 1.000 y las 1.200 palabras.

Las candidaturas podrán remitirse por correo postal al Parlamento de Cantabria, en la calle Alta 31-33 de Santander, o entregarse presencialmente en el Registro de la institución, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

El plazo de recepción de originales permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre y el jurado estará compuesto por cinco personas de reconocida trayectoria en los ámbitos literario, cultural, educativo o relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres.

Cada integrante de la Mesa del Parlamento designará a una de las personas que formarán parte del jurado, cuya resolución se hará pública en octubre. La entrega de premios tendrá lugar en un acto institucional previsto para noviembre.