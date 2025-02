El Parlamento de Cantabria exige derogar el nuevo registro de datos viajeros

SANTANDER 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha acordado este lunes exigir al Gobierno de España que derogue el Real Decreto por el que se establecen nuevas obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

Se trata de una proposición no de ley (PNL) del PP, que ha advertido que este "Gran Hermano turístico que el presidente Sánchez quiere imponer" está llevando al "colapso" del sector y, además, se "entromete en la privacidad" de los turistas.

La iniciativa ha contado con el apoyo de Vox, que ha criticado la "obsesión" de Sánchez por "controlar a los ciudadanos de manera absolutamente desproporcionada", así como del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio; mientras que el PRC se ha abstenido, señalando que "se ha creado una falsa alarma"; y el PSOE la ha rechazado, asegurando que se trata de una cuestión de "seguridad nacional".

El portavoz del PP en materia turística, Alejandro Liz, ha explicado que este RD, que se aprobó en 2021 y es de obligado cumplimiento desde el 2 de diciembre de 2024, exige nuevas obligaciones de registro que están suponiendo "un lastre y un obstáculo" para todos los viajeros y "un colapso" para el sector turístico.

Además, ha indicado que genera "inseguridad jurídica" por las "dificultades" para su aplicación, cuyas multas por incumplimiento pueden ascender a los "30.000 euros".

Liz ha apuntado que el Gobierno de España está exigiendo a las empresas turísticas obligaciones en la recopilación de datos que otros estados de la Unión Europea no exigen a sus empresas, lo que, a su juicio, "nos sitúa en una situación de desventaja".

Asimismo, ha añadido que a las empresas no se las ha dado "ninguna instrucción", "ni se les ha preparado", y la plataforma "se está colapsando constantemente".

Para los 'populares', esta "carga administrativa desproporcionada" supone un "varapalo" para el sector turístico, además de un "ataque a la privacidad e intimidad" de los viajeros porque "piden datos que no tienen por qué tener el Gobierno", como la fecha de caducidad de la tarjeta o el IBAN de la cuenta corriente. "Son datos íntimos que a nadie interesa", ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, cree que este real decreto "no tiene que ver con la seguridad", sino que responde a la "obsesión" de Sánchez por "controlar a los ciudadanos de manera absolutamente desproporcionada", y "vulnera los derechos fundamentales".

Ha criticado que se implementen de 10 A 42 los datos que se exigen a los turistas que van a un establecimiento hoteleros y, al mismo tiempo, se exijan "cero" en el control de fronteras.

Además, ha advertido que esto puede derivar, como ha "denunciado" el sector, en un "encarecimiento de los viajes, una fuga de turistas", dado que la plataforma es "ineficiente", los datos son "de imposible cumplimiento" y, en algunos casos, "ilegales".

Mientras que para el PRC "no hay ningún motivo para que se disparen las alarmas" porque, ha aseverado, "no ha habido ningún colapso y no ha habido ningún problema" en el nuevo sistema.

El diputado Javier López Marcano ha indicado que, según su experiencia y tras preguntar a "allegados o no tan allegados", se tarda "30 segundos" en completar dicho registro, que "va a permitir mejorar los datos".

Finalmente, desde el PSOE han defendido que este nuevo registro es "un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", cuyo sistema es "ágil y seguro".

El diputado Mario Iglesias ha explicado que se trata de "modernizar el sistema" porque el registro de pernoctaciones hoteleras data de 1959, es decir, hace 65 años, y se había quedado "obsoleto".

Respecto a la identidad de los clientes, ha destacado que la principal novedad consiste en "hacer costar la relación de parentesco cuando algún grupo incluya a menores de edad".

Asimismo, ha desmentido que en el nuevo decreto se exijan hasta 42 datos, afirmando que los datos obligatorios que el establecimiento de hospedaje debe transmitir en relación con cada cliente "son 13 --antes eran 11--".

MEJORAR INFRAESTRUCTURAS DEL CAMINO LEBANIEGO

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a presentar este año un Plan Integral de Mejora de Infraestructuras del Camino Lebaniego, que contemple la construcción de nuevos albergues, al menos en Cades y el ya adjudicado en Lebeña, así como la reforma integral del albergue de Cicera, y la instalación de áreas de descanso cada 10 kilómetros.

La iniciativa, que parte de una moción del Grupo Parlamentario Vox y ha contado con una enmienda de modificación del PP, tiene el objetivo de subsanar las "graves deficiencias" que presenta el Camino Lebaniego en materia de infraestructuras y servicios básicos para los peregrinos.

Así, también se propone establecer una red coordinada de servicios, con un sistema centralizado de reservas, convenios con ayuntamientos para garantizar comercios básicos y la adhesión de establecimientos al Camino Lebaniego.

Además, se recoge ejecutar la renovación de la señalización del Camino a lo largo de 2025, previa auditoría que permita la implementación de un sistema de información mediante códigos QR en los puntos clave, que cuente con garantía de cobertura de red Wifi.

Asimismo, se pide planificar el presupuesto destinado al Camino Lebaniego, de forma que, hasta que se logre la mejora efectiva de las infraestructuras y servicios, se destine al menos el 60% a dichas infraestructuras y servicios básicos, garantizando la existencia de una partida específica para el mantenimiento y mejora de albergues.

También se solicita establecer en la Oficina del Peregrino un sistema de comunicación directa para incidencias, así como la emisión de evaluaciones semestrales de calidad; y garantizar la transparencia, de modo que la web del Camino Lebaniego actualice en tiempo real el nivel de ocupación de albergues y servicios disponibles en cada etapa.

ATENCIÓN EN OFICINAS COMARCALES

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción del PRC para garantizar la calidad y atención al público presencial y telefónica de la Red de Oficinas Comarcales Agrarias.

El PRC ha reclamado, entre otras medidas de su iniciativa, que se habilitasen los medios de identificación necesarios que permitan emitir por comunicación telefónica las guías de movimiento de ganado de forma segura en aras al avance de las oficinas comarcales agrarias para fomentar la simplificación administrativa.

Precisamente, el PSOE ha presentado una enmienda para suprimir ese punto de la moción porque, según ha indicado, ve "inseguridad" en la realización de ese trámite vía telefónica, aunque el PRC no la ha aceptado.

Por su parte, desde el PP han explicado que la atención telefónica de las oficinas comarcales se estableció en la pandemia como medida excepcional.

Ha detallado que la Consejería está trabajando para que ese método pueda utilizarse de "forma segura" porque "se han producido verdaderos problemas".

Desde Vox han apoyado la moción, insistiendo en que hay que "avanzar en simplificación" y considerando que "está muy bien que se pueda avanzar en el caso de este sector en la facilitación de trámites vía telefónica".