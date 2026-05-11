El Parlamento de Cantabria exige mantener en 1.000 euros la base de cotización de los autónomos societarios

Archivo - Exterior del edificio del Parlamento de Cantabria.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha acordado instar al Gobierno de Cantabria (PP) a que, a su vez, exija al Ejecutivo central (PSOE-Sumar) modificar, de forma inmediata, la orden para dejar sin efecto el incremento de la base mínima de cotización de los autónomos societarios y colaboradores, manteniéndola en los 1.000 euros.

La iniciativa del PP, que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el PSOE, que se ha abstenido, también pide elaborar, con carácter de urgencia, una norma con rango de ley que solucione este "conflicto normativo" con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, garantizando que la regularización prevista para el próximo año no suponga un "menoscabo económico" para quienes tienen rendimientos bajos.

El diputado popular Alenadro Liz ha denunciado "el último sablazo fiscal del Gobierno socialista" contra los autónomos societarios y colaboradores ya que, con dicha modificación, "desvirtúa" el principio de cotización por ingresos reales que inspiró la reforma del 2022 mediante el establecimiento de un "suelo ficticio", pasando de una base mínima de cotización de 1.000 a 1.424 euros, un 42% más, "con un afán puramente recaudatorio".

Según ha censurado, en términos relativos, los autónomos venían pagando el mínimo de 300 euros al mes y, en virtud de esa orden de cotización dictada en marzo con efectos retroactivos, deberá pagar 435 euros, lo que supone 135 más al mes y 1.620 más al año, "de golpe"

De esta forma, los populares ven "urgente" que la Cámara cántabra "se rebele frente a esa injusticia", teniendo en cuenta que la realidad social y económica del autónomo en la actualidad es "muy difícil".

Mientras que los regionalistas han destacado que se trata de un colectivo "fundamental" para el mantenimiento económico de la comunidad autónoma y que "cada vez tendrá más difícil mantener esa competitividad y el empleo asociado", por lo que creen que "no tiene sentido" proponer para esos 12.000 trabajadores un incremento del 42% respecto a la situación anterior.

El diputado Javier López Estrada considera que "dar por normal que el autónomo principal pueda llegar a cotizar por 1.000 euros y el familiar colaborador lo tenga que hacer por 1.424,40, siendo la misma actividad, tiene poco sentido y es imposible de justificar".

En la misma línea, Vox ha calificado de "atropello" dicha orden ministerial que, ha advertido, supone una "asfixia financiera" para los autónomos.

Sin embargo, la diputada Natividad Pérez ha acusado al Grupo Popular de hacer un "ejercicio de hipocresía política que roza el cinismo", al instar al Gobierno de España a modificar una base mínima que ellos en Cantabria "se han negado a aliviar cuando han tenido la oportunidad".

Por su parte, el PSOE ha defendido "a todos los trabajadores, con independencia del régimen en el que estén encuadrados". "Dejen de hablar de ese sablazo de impuestos. Las cotizaciones sociales a la Seguridad Social no son impuestos, son contribuciones destinadas a la protección social de los trabajadores, ya sean por cuenta propia o por cuenta ajena", ha indicado la diputada Ana Belén Álvarez.

De esta forma, los socialistas se han abstenido, al entender que la iniciativa "parte de una premisa falsa y solo busca la confrontación", pero para pedir que "se revise" la gradualidad de la cuota de los autónomos societarios. "Lo pedimos desde el rigor porque queremos que estén mejor protegidos", ha manifestado Álvarez.