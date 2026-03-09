El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno del PP a decir 'no' a varios proyectos eólicos

Archivo - Molinos eólicos - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha expresado este lunes su rechazo a los proyectos eólicos de Fuente Pico, Moncubo, Las Mazas y Sierra de Sel, así como a los anteproyectos de los de Astillero I y II y también al almacén de baterías 'BESS Solórzano' y ha instado al Gobierno regional (PP) a que impulse su denegación.

Este 'no' de la Cámara regional a estos proyectos se ha producido a partir de una moción impulsada por el PRC, que ha contado con el voto a favor de PSOE, Vox y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

El PP, por su parte, se ha abstenido al considerar que la iniciativa regionalista plantea "cosas ilegales", como reclamar el pronunciamiento en contra del Gobierno de Cantabria a estos proyectos cuando, según ha defendido el diputado popular Alejandro Liz, se debe esperar a los informes técnicos ya que "lo otro sería prevaricar", ha advertido.

Y es que en la moción, reclama al Gobierno que, "conforme a la normativa vigente, y en coherencia con la estrategia energética regional, manifieste su parecer contrario y formule los informes, observaciones y alegaciones desfavorables que procedan en los procedimientos de autorización administrativa previa y evaluación/declaración de impacto ambiental de los proyectos citados y sus infraestructuras de evacuación, con el fin de impulsar la denegación de su autorización".

Desde el PP han aprovechado esta iniciativa para criticar la política energética llevada a cabo por anteriores gobiernos de regionalistas y socialistas.

"En materia energética, ustedes hicieron mucho el indio", ha afirmado Liz, que ha recordado que el concurso eólico convocado en 2009 por el bipartito PRC-PSOE fue anulado por los tribunales, primero por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y luego confirmado por el Supremo.

En el PRC han censurado la críticas de Liz y tampoco han aceptado una enmienda planteada por los socialistas que, pese a ello, han votado a favor de la moción regionalista.

En la enmienda del PSOE se modificaba el punto relativo a la petición al Gobierno de impulsar la denegación de estos proyectos, cambiando su redacción.

Además, pedía añadir un tercer punto que reclamaba al Gobierno suspender temporalmente el otorgamiento de licencias para la instalación de nuevos parques eólicos hasta la aprobación definitiva y la entrada en vigor del Plan Regional de Ordenación Terrritorial (PROT).