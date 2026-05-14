El Parlamento de Cantabria muestra su apoyo al Racing con una gran bandera en su fachada - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria muestra su apoyo al Racing de Santander con la colocación de una gran bandera de cinco por cuatro metros en su fachada principal, en la calle Alta.

Además, el edificio de la Cámara Autonómica se iluminará de verde por la noche para expresa su respaldo al club y sumarse así al entusiasmo que el posible ascenso del equipo a Primera División genera en toda la región.

La presidenta del Parlamento, María José González Revueta, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el equipo a lo largo de toda la temporada y ha resaltado la ilusión que el Racing despierta en toda la comunidad, dentro y fuera del terreno de juego. "Compartimos el sentimiento de orgullo, ilusión y pertenencia. Por un Racing en Primera para una comunidad de primera", ha manifestado.

González Revuelta asistirá el próximo sábado 16 al encuentro (no en el palco) que el Racing disputará contra el Valladolid a partir de las 18.30 horas en Los Campos de Sport de El Sardinero, y tras el que podría confirmarse el ascenso del club cántabro a Primera División.

Igualmente, acudirán otras autoridades como la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el delegado del Gobierno, Pedro Casares. También asistirá, aunque tampoco en el palco, la candidata a la presidencia de Cantabria por el PRC, Paula Fernández Viaña.