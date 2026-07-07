El Parlamento de Cantabria reitera su posición de solidaridad con el pueblo saharaui

Recepcion de niños saharauis y familias de acogida del programa 'Vacaciones en Paz' - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Cantabria ha asegurado este martes que la región "va a seguir atenta a todo lo que ocurra en el Sáhara y va a seguir manteniendo la posición de solidaridad con el pueblo saharaui", cuyos derechos "tienen que ser respetados", porque, a su juicio, el pueblo español "tiene una obligación ética y moral absoluta como antigua potencia colonizadora, pero además como país amigo".

Así lo ha manifestado esta tarde, en el patio de la Cámara, durante la recepción a los 65 niños saharauis y a las familias cántabras de acogida temporal, participantes en el programa humanitario 'Vacaciones en Paz', que impulsan las asociaciones Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria.

Tras dar la bienvenida a los menores, que vivirán en Cantabria unos días "inolvidables y llenos de emoción, novedades y, sobre todo, de cariño y mucha solidaridad", González Revuelta ha agradecido que las familias de acogida "representan los mejores valores y sentimientos de la sociedad cántabra", por "intentar que estos niños puedan olvidar, aunque sea por un pequeño tiempo, las dificultades de su vida".

Por su parte, la presidenta del Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui del Parlamento de Cantabria, Teresa Noceda, ha manifestado que 'Vacaciones en paz' es "mucho más que una iniciativa solidaria, es un símbolo de fraternidad entre los pueblos".

"Miles de familias cántabras han abierto durante décadas la puerta de sus hogares y de sus corazones. Asociaciones, voluntarios, ayuntamientos e instituciones han demostrado que la solidaridad forma parte de nuestra identidad colectiva", ha añadido.

Por su lado, el delegado y representante del Frente Polisario en Cantabria, Alisalem Babeit, se ha dirigido a las familias que cada verano acogen "con mucho amor" a estos niños, que son "la mayor riqueza y esperanza que tenemos", y que gracias a 'Vacaciones en Paz' viven una experiencia que "les sirve para desarrollarse culturalmente y para que sepan que es posible vivir en un país independiente y soberano".

Asimismo, ha afirmado que "estamos en un momento crucial", que el Frente Polisario mantendrá "la voluntad de llegar a acuerdos que garanticen una vida digna" para sus compatriotas y que defenderá "con la máxima energía y resolución" los principios que han sustentado su legitimidad durante los últimos 50 años.

Mientras tanto, el presidente de Cantabria por el Sáhara, Gabriel Herrería, se ha preguntado qué ocurrirá con estos niños, porque otros como ellos "ya se sentaron en este patio hace 30 años". "Tenemos la obligación de preguntarnos qué estamos haciendo para que su historia no sea la misma de quienes les precedieron", ha afirmado.

En esta línea, ha añadido que "ninguna situación excepcional debería prolongarse durante medio siglo, ninguna infancia debería transcurrir entre campamentos de población refugiada, ninguna generación debería heredar el exilio de la anterior y ningún pueblo debería esperar 50 años para ejercer un derecho reconocido por las Naciones Unidas".

En su intervención, el presidente de Alouda Cantabria, Ángel Oria, ha expresado que esta recepción en el Parlamento es "un ritual que cada año me resulta más difícil de cumplir".

"La sensación de alegría por ver cada verano a los niños saharauis se ve contenida por otra de impotencia y de rabia por contemplar que no ha cambiado nada, que desde hace 50 años todo sigue igual", ha agregado antes de decir que tiene "la convicción de que nadie está haciendo bien las cosas" en esta materia.

Además, han asistido autoridades como el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, el portavoz del Grupo Popular, Juan José Alonso, la diputada regionalista Paula Fernández o la diputada socialista Norak Cruz, entre otros.

El programa 'Vacaciones en Paz' se desarrolla desde hace 32 años en la comunidad y permite cada verano a niños saharauis pasar unos meses con familias españolas, en un entorno seguro y saludable, alejados de las altas temperaturas y las difíciles condiciones de vida en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).