Parlamento de Cantabria traslada su apoyo a Ceuta y la integridad territorial de España con el voto en contra del PSOE

Cientos de ceutíes durante una manifestación en defensa de la españolidad de la ciudad y de su frontera. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha trasladado este lunes su apoyo a Ceuta y ha defendido la pertenencia a España de la ciudad autónoma en dos iniciativas presentadas por Partido Popular y Vox, respectivamente, que no han contado con el apoyo del Grupo Socialista, que se ha centrado en desgranar las actuaciones emprendidas por el Gobierno de España (PSOE-Sumar) desde la llegada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio.

El primero en defender su propuesta ha sido el portavoz popular, Juan José Alonso, que ha acusado al Ejecutivo central de "dejar tirados y abandonados a su suerte a 83.000 ceutíes", que "son tan españoles como un habitante de Potes o Santander".

Del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dicho también que ha puesto "en la picota a los servicios secretos y a las Fuerzas Armadas españolas" y que ha cedido "al chantaje de Marruecos", cuyas autoridades "no solo no han impedido que miles de personas crucen la frontera sin control sino como hemos visto en las imágenes, lo alentaban". "Marruecos es culpable", ha sentenciado.

"No son inmigrantes son invasores", ha añadido en alusión a los inmigrantes que llegaron a la playa de El Tarajal y ha exigido al Gobierno "la expulsión de todos los invasores" y que defienda las fronteras de España.

A este respecto, ha manifestado que "garantizar la seguridad de los españoles es una obligación, no una opción". Ha exigido una frontera "segura e inviolable", además de infraestructuras preparadas para impedir entradas masivas y más medios.

"Ceuta no está sola y superará la crisis pese a la inacción del Gobierno", ha dicho Alonso, al que ha pedido reorientar las relaciones con Marruecos.

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha afirmado que la soberanía "ni se discute ni se trocea" y ha calificado de "vergonzosa la sumisión de Moncloa ante el chantaje de Marruecos".

Díaz ha afirmado que lo sucedido en Ceuta el 30 de julio ha sido una "invasión planificada desde el otro lado de la frontera para forzar los limites de nuestra resistencia". Y ha dicho que ha sido "un ataque híbrido que cuenta con la complicidad activa de las autoridades de Marruecos".

Por otro lado, ha denunciado que en la ciudad autónoma se ha registrado una "escalada insostenible de la seguridad ciudadana" y que, en su criterio, "nadie vive tranquilo en Ceuta ahora mismo. Es una tragedia cotidiana".

Díaz ha defendido "la prioridad nacional en el acceso a los recursos públicos" y ha pedido la suspensión del tratado del 1991 suscrito con Marruecos porque "no hay amistad posible con quien utiliza la invasión como un arma política".

La portavoz de Vox ha remarcado que Ceuta "será siempre española" y que ya lo era "antes de que el propio reino de Marruecos existiera".

En su turno de intervención, la socialista Nórak Cruz ha señalado que, "frente a los bulos, la desinformación y las exageraciones", el Gobierno de España ha acelerado la tramitación de los retornos y expedientes de asilo, ha reforzado la cooperación con Marruecos y se han implementado diferentes planes económicos para reactivar la economía de la ciudad autónoma.

También se ha referido al plan de choque de 91 millones para reforzar los servicios esenciales y los 309 para la reactivación económica. Este último ha supuesto "una inyección equivalente al PIB de la ciudad".

Cruz ha incidido en aspectos como la seguridad, la cohesión territorial y la justicia social y ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado su labor con "hechos, 309 millones movilizados, más medios, en la frontera y más ayudas a las empresas". En resumen, a su juicio, el Ejecutivo nacional ha demostrado "un compromiso firme con Ceuta".

Por su parte, el regionalista Javier López Estrada ha recurrido a datos históricos para resaltar la pertenencia de Ceuta a España y ha declarado que lo sucedido en la ciudad el 30 de julio fue "extraordinario".

También ha puesto de manifiesto dos ideas: que detrás de las personas hay una realidad humana y que debe haber un equilibrio entre defender la dignidad de quien llega y la seguridad de los ceutíes.

Así, ha añadido que España y Marruecos están "condenados a entenderse" por fronteras e intereses compartidos y ha puntualizado que esa relación "debe construirse con reciprocidad".

En cuanto al tratado firmado por ambos países en 1991, ha sostenido que "la amistad no consiste en callar" y que la firmeza "no significa romper puentes con Marruecos".

Asimismo, respecto a la actuación desplegada por el Gobierno durante esta crisis, ha concluido que hay cosas "que debemos cambiar".

VOTACIONES

En cuanto a las votaciones registradas, la propuesta del Partido Popular, que no ha aceptado una enmienda propuesta por Vox, ha contado con 27 votos a favor del PP, PRC, Vox y diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, y los 8 en contra de PSOE.

Por su lado, la iniciativa de Vox, que tenía una enmienda del PP que se ha aceptado, ha logrado 26 votos a favor de PP, PRC y Vox, 8 en contra del PSOE y la abstención de Palacio.