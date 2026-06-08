El Parlamento aprueba condenar la "corrupción" del Gobierno de Sánchez y demanda elecciones "inmediatas"

Parlamento de Cantabria - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde en su sesión vespertina de este lunes --con los votos a favor de PP y Vox, en contra de PSOE y con la abstención de PRC-- a una proposición no de ley, que parte de esta última formación, para que la Cámara condene los "sucesivos y graves escándalos de corrupción" que afectan al Gobierno central, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez y para que manifieste la "necesidad" de una convocatoria "inmediata" de elecciones generales.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha sostenido que este debate no puede ser de esos que "suelen engrosar el diario de sesiones con el intercambio habitual de reproches partidistas o cuestiones de trámite administrativo", sino que se trata de "una llamada de auxilio democrático".

"Es una exigencia de justicia, un acto de responsabilidad con los miles de cántabros y millones de españoles que asisten entre la indignación y el absoluto desamparo al desmoronamiento de las estructuras del Estado. Estamos ante una auténtica situación de emergencia nacional, una crisis total que afecta a lo político, a lo moral y a lo económico", ha afirmado sobre su iniciativa.

También ha apelado al resto de grupos a apoyarla, ya que el Parlamento de Cantabria "no puede, bajo ningún concepto, ponerse de perfil" como "si la riada de podredumbre que brota de Moncloa no salpicara a nuestra tierra".

Entre otras cuestiones, la portavoz del partido de Santiago Abascal ha señalado que la llegada de Sánchez a La Moncloa ha sido el inicio de "una espiral de degradación institucional sin precedentes en nuestra historia reciente" para "convertirse en una maquinaria guiada exclusivamente por el lucro personal, el beneficio económico del entorno íntimo y familiar o la supervivencia ciega de unas siglas dispuestas a devorarlo todo a su paso".

Todo ello, ha dicho Díaz, para "lograr perpetuarse en el poder, para blindar su estancia en el Palacio de La Moncloa", tanto de Sánchez como de "sus colaboradores más cercanos".

Ha criticado la gestión "sectarista" y de "corrupción" del Gobierno central que "puede llegar a matar". Aquí se ha referido al "fanatismo climático y la dejación de funciones que desprotegió por completo a los ciudadanos" en la dana de Valencia, el apagón, la muerte de los guardia civiles en Huelva en una operación contra el narcotráfico o las tragedias ferroviarias en Adamuz y Barcelona. También ha mencionado el caso Zapatero.

UN DESPROPÓSITO

"Usted (Leticia Díaz) está en el Parlamento de Cantabria o está en el Teatro Concha Espina de Torrelavega" porque su discurso está "demasiado fingido y es poco creíble. Le toca ensayar este verano un poquito más", ha comenzado su intervención el portavoz socialista, Mario Iglesias, quien ha dicho que la propuesta de Vox es un "despropósito" y que "está escrita en Madrid".

Así, ha ido "desmontando" un "guión de agitación política escrito para el ruido, el bulo, la deslegitimación de la democracia parlamentaria y saltándose el respeto a cualquier proceso judicial".

De este modo, entre otras cuestiones, ha confrontado que cuando Vox habla de "degradación", España está "hoy en una posición de liderazgo internacional sin precedentes, con una economía que además de ser la que más crece de Europa, reduce la desigualdad", con empleo "más digno y con mayor protección social". Además, les ha reprochado su discurso sobre la inmigración y "la falta total de respeto" a las víctimas de los accidentes mencionados y a los procesos judiciales.

Algo que, ha afirmado, sí hace el PSOE, aseverando que la formación no tolera "ningún tipo de corrupción" y ha apelado al derecho a la presunción de inocencia.

"Respetamos la justicia y por eso la dejamos trabajar", no como otros que "querían controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás o destruían a martillazos los discos duros", ha enfatizado.

POLARIZACIÓN

Y desde la bancada del PRC, su portavoz, Pedro Hernando, ha hecho referencia a la visita del papa León XIV a España, quien "apostó por abandonar las narrativas divisivas y polarizantes", para reprochar a Vox que "mucha misa" para después presentar una iniciativa con un contenido "verdaderamente peligroso: gobierno corrupto y mafioso, enemigos, asesinato de compatriotas...".

También ha tenido palabras de reproche para los socialistas, puesto que su llegada "ejemplarizante ante la corrupción política y económica de la época de Aznar y Mariano Rajoy, como han declarado numerosas sentencias, se ha venido abajo".

"Han fallado a los españoles al escoger sus dirigentes, a los que toman las decisiones, a los que influyen en las mismas; y en ser ejemplares, en predicar con el ejemplo", ha afeado al PSOE.

Después de enumerar los casos de corrupción en torno al PSOE y PP, Hernando ha afirmado que "nada ha cambiado" y que "todo vale para derribar al oponente", refiriéndose a la polarización.

En este contexto, ha sacado las "insidias directas" que PP y PSOE realizaron al PRC sobre el asunto de la trama del funcionario "corrupto" del caso Obras Públicas "con un solo objetivo: incidir en el resultado electoral". "Lo consiguieron, a cambio de qué. A cambio de llegar a un mísero acuerdo con unas penas ridículas".

Todo ello para concluir que España "necesita un cambio" y ha pedido a PP y a Vox que presenten una moción de censura. "Den la cara si creen que España va muy mal (...) Hay que representar y asumir lo que representan las instituciones democráticas", ha espetado, concluyendo con las palabras del Papa en el Congreso de los Diputados de que "es necesario rebajar la crispación".

CINCO DÍAS DE REFLEXIÓN

Por último, desde el grupo 'popular', Alejandro Liz ha contestado a Hernando --al que dicho que le cuesta criticar al PSOE-- que ha venido a "apostolar" cuando "el mayor episodio de corrupción históricamente en Cantabria se produjo bajo un gobierno del PRC". "¿Y cómo reaccionaron ustedes? Haciéndole una comida de homenaje al responsable de no enterarse de nada", ha ironizado.

Ha continuado con que Sánchez "ha mentido" desde el principio puesto que "no ha venido a limpiar nada, sino a ensuciarlo absolutamente todo". Además de acusarle de ser "un personaje sin principios ni convicciones morales más allá del afán de poder y el instinto de supervivencia".

"Ahora ya sabemos para qué se fue a reflexionar cinco días: para poner a sueldo a Leire Díez y que organizara esa operación de acoso y derribo contra jueces, fiscales, guardias civiles y todos los que se atrevieron a investigarle. Muy grave", ha enfatizado Liz.

Y ha finalizado su intervención sosteniendo que "Sánchez se atrinchera, pero España no puede pararse. Necesita un gobierno limpio que la ponga a funcionar", para asegurar que un Ejecutivo del PP "recuperará unas instituciones libres y al servicio de los españoles". Por ello, ha urgido a "dar la palabra a los españoles".

En su último turno de palabra, Leticia Díaz ha contestado a los regionalistas que "hay que tener valor" para, "sabiendo que en esta tierra ha habido 20 años de corrupción en el seno de las Obras Públicas, que dirigía siempre su partido, salgan aquí a rasgarse las vestiduras", y los ha comparado con los no judíos del Tercer Reich que "callaban porque a ellos no les afectaba la historia y no hubo nadie que les defendiera cuando se quedaron solos".

Ha dicho que España camina "hacia la Venezuela de Chávez y de Maduro a pasos agigantados" y ha afirmado que la situación del país es "de tal gravedad en manos de Sánchez que solamente queda una opción: denunciarlo con firmeza y que se dé voz a los españoles".