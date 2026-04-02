El Parlamento cántabro expresa su "profundo pesar" por el fallecimiento del vicepresidente López Marcano

Archivo - Javier López Marcano en una intervención en el Parlamento cántabro - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

"Será recordado como una de las personas que más han influido en la evolución de nuestros 44 años de autonomía", afirma González Revuelta SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, ha manifestado su "profundo pesar" por el repentino fallecimiento del vicepresidente segundo de la institución, el histórico regionalista, Francisco Javier López Marcano.

"Hoy es un día de enorme tristeza para nuestro Parlamento, y personalmente siento que hemos perdido a un leal compañero de tareas en la Mesa, a un diputado siempre constructivo y dispuesto a aportar su experiencia, dialogante y razonable. Lo echaremos mucho de menos", ha manifestado González Revuelta en un comunicado.

"Quiero hacer públicas nuestras condolencias como Parlamento a su familia y amistades, así como a todo el equipo del Partido Regionalista, en el que López Marcano fue siempre una personalidad de referencia. Especial testimonio de condolencia hemos de comunicar al diputado autonómico Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega e hijo del fallecido parlamentario", ha señalado.

"Francisco Javier López Marcano desempeñó en su larga trayectoria importantes responsabilidades políticas como concejal, diputado regional, consejero del Gobierno de Cantabria y alcalde de Torrelavega. También fue, en sus periodos como profesor, un docente que formó a la juventud de la comarca en la cultura clásica y las humanidades. Por todo ello será recordado como una de las personas que más han influido en la evolución de nuestros 44 años de autonomía, desde la opción política en la que siempre estuvo integrado, intentando servir a Cantabria desde su trabajo institucional", ha concluido.