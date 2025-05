El Parlamento llama a crear 1.000 plazas formativas de médico de familia al año

Insta al Gobierno central a trabajar en consenso con las comunidades y convocar el Interterritorial para abordar la falta de especialistas

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria salvo el PSOE han aprobado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley para que el Gobierno regional inste al central a tomar una serie de medidas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), entre las que se encuentra la creación de 1.000 plazas formativas adicionales de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria cada año para corregir el "déficit" actual de profesionales.

La iniciativa ha partido del PP y pide al Gobierno de España trabajar desde el consenso "real" con las comunidades autónomas para modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria y Comunitaria. Entre su paquete de acciones, solicita la convocatoria de una sesión plenaria monográfica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la falta de especialistas.

Los 'populares' han recabado el apoyo de PRC, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio -es decir, de todos los parlamentarios salvo los socialistas- pese a que no han aceptado ninguna de las dos enmiendas que se habían presentado a su proposición no de ley (PNL), una del PRC y otra del PSOE.

El PP, que gobierna en Cantabria, ha presentado la iniciativa para pedir al Ejecutivo central que "deje de estar de brazos cruzados y mirando para otro lado" mientras "los problemas siguen creciendo". "Lo están sufriendo todas las autonomías, da igual quien gobierne", ha dicho el diputado Miguel Ángel Vargas.

Así, la propuesta aprobada recoge un paquete de medidas en defensa de la Atención Primaria "frente al abandono de Sánchez", entre la que destaca la citada convocatoria de una sesión plenaria monográfica del Interterritorial del SNS, la creación de 1.000 plazas formativas adicionales de Medicina de Familia y Comunitaria cada año o que el Gobierno dote al 'Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027' de cuantos recursos económicos sean necesarios para que pueda ser plenamente implementado de forma efectiva, "con independencia de que se aprueben o no Presupuestos Generales del Estado en 2025".

También, que se desarrollen las acciones necesarias "para evitar en la elección MIR anual que queden desiertas las plazas de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria", y a la vez se revisen los criterios de acreditación de las unidades docentes con el objetivo de avanzar en flexibilidad y agilidad, así como fortalecer las competencias y la capacitación de los especialistas.

El PRC ha apoyado la PNL pese a que no se ha aceptado su enmienda, en la que introducía una petición al Gobierno regional: la de presentar en tres meses el Plan de Atención Primaria de Cantabria, un documento que recogería las necesidades sanitarias de cada zona y que los regionalistas han destacado que la Consejería de Salud dijo que tendría listo en mayo de 2024.

La diputada Paula Fernández (PRC) ha defendido que "debemos hacer los deberes como comunidad antes de hacer las peticiones al Ministerio", porque "no vale café para todos", sino que se debería hacer la solicitud de recursos al Estado en base a las necesidades que detecte el citado plan. "Muchas veces se pone el carro delante de los bueyes", ha opinado.

Mientras, los socialistas pretendían hacer cambios con su enmienda porque consideran que esta propuesta de los populares es "un plato precocinado con forma de PNL que han presentado en todos los parlamentos autonómicos cambiando un poco el aliño", pero en la que encuentran "películas y milongas".

De hecho, el diputado y exconsejero de Sanidad Raúl Pesquera ha acusado de "cinismo" al PP y de querer "lavar la cara a una situación generada por el señor Rajoy".

Finalmente, desde Vox han votado a favor pese a encontrar "contradicciones" en el PP por instar al Gobierno de España desde el Parlamento mientras ostentan el Ejecutivo regional con "plenas competencias en materia sanitaria".

"Un ejemplo más de ese perverso juego de ping pong competencial al que nos tiene acostumbrados el modelo autonómico", ha dicho la diputada Natividad Pérez, ya que su partido defiende un sistema sanitario "único" y no uno "fragmentado en 17 modelos diferentes que genera desigualdades inaceptables entre españoles según su código postal".

Antes de debatir esta PNL el Pleno ha abordado otras dos del PSOE y Vox que no han salido adelante.

La de los socialistas, que ha decaído al contar con el rechazo de PP y Vox, pedía al Gobierno regional continuar con la tramitación de la solución proyectada la pasada legislatura para eliminar el "peligroso cruce" existente en Santa Cruz de Bezana en la intersección entre la CA-300 y las Avenidas de Mompía y José María de Pereda.

Mientras que el PRC ha apoyado la petición porque ve necesaria la obra propuesta, Vox la ha rechazado señalando que así lo hizo ya el Pleno del municipio y el PP ha señalado que fue el Ejecutivo anterior (PRC-PSOE) el que dio "por muerto" el proyecto porque el Ministerio indico que se trataba de una "mini glorieta" que no permitiría que los camiones articulados puedieran pasar sin maniobrar.

AYUDAS A JÓVENES GANADEROS

En cuanto a la presentada por Vox -solo apoyada por el PRC y con abstención de los socialistas-, pretendía instar al Gobierno cántabro a aprobar una convocatoria específica de ayudas dirigidas a los jóvenes ganaderos que quedaron excluidos de las ayudas a la primera instalación en la convocatoria de 2022 por no disponer de financiación previa suficiente, y que no pudieron presentarse de nuevo porque esta ayuda no se convocó al siguiente año.

Desde Vox han defendido su iniciativa como una medida de "justicia para los jóvenes ganaderos" en busca de "reparar una actuación injusta causada por la propia gestión de la Administración", y que afecta a "unos siete u ocho jóvenes; no son más".

Además, han apelado a la defensa de quienes "mantienen vivo el medio rural" en una situación "muy grave", y han calificado de "vergonzoso" que no se apruebe su PNL acusando al resto de partidos de "dejar tirados" a los jóvenes ganaderos.

El PRC ha lamentado que si hubiera salido la convocatoria del 2023 "no estaríamos intentando aprobar algo para intentar compensar" en 2025 un hecho sucedido en 2022, mientras que los populares han reafirmado el "compromiso" del Ejecutivo con los jóvenes ganaderos y se han preguntado "¿qué pasaría con los ganaderos que se quedaron fuera en otras convocatorias por concurrencia competitiva?" para señalar que "lo que están pidiendo es arbitrario".

Los socialistas han coincidido con Vox en que se ha producido en una situación "injusta", pero han afirmado que no se pueden abrir convocatorias de repesca para todos los solicitantes que en un momento determinado no hayan podido optar a una ayuda porque "entonces abriríamos un melón que no se podría contener".