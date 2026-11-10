El Parlamento celebra un homenaje musical a José María de Pereda con 'Orfeón Sotileza'

Cartel del homenaje musicial a José María de Pereda. - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria acogerá este jueves, 12 de noviembre, a las 20.00 horas, en el patio central de la Cámara, el espectáculo 'Orfeón Sotileza', dedicado a la memoria del escritor José María de Pereda y a la riqueza de las tradiciones de la región.

En un comunicado, la Cámara ha informado de que la propuesta, organizada por el Orfeón Cántabro con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, invita a viajar al corazón de la Cantabria marinera a través de sus canciones, sus historias y sus danzas tradicionales.

En el espectáculo, que combinará música coral, danza, narración, literatura y moda, participarán el Orfeón Cántabro, el Coro Ronda Altamira y Coros y Danzas de Santander, junto a cuatro solistas, dos narradores y dos figurantes ataviados con trajes de pescadores, que contribuirán a recrear la esencia y el ambiente de la tradición marinera.

El repertorio recoge canciones que evocan los aspectos que Pereda quiso destacar en su obra: la ciudad de Santander, los niños, la mar, la pesca, la galerna o los amores.

Todas serán interpretadas por el Orfeón Cántabro, salvo 'Sábado de Gloria', a cargo del Coro Ronda Altamira.

La novela 'Sotileza' será el hilo conductor del concierto. Se ofrecerán lecturas dramatizadas de fragmentos de la obra, seguidas de canciones de temática relacionada con cada lectura.

También se intercalarán bailes regionales y un pase de figurantes con traje marinero.

Esta actuación se enmarca en las actividades paralelas organizadas en torno a la exposición 'Un clásico contemporáneo' sobre José María de Pereda que está instalada en el patio del Parlamento, organizada con la Sociedad Menéndez con motivo del 120 aniversario de la muerte del escritor cántabro.