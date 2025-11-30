El Parlamento debate este lunes sobre la Magdalena como Lugar de Memoria y la carretera Requejada Suances

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria abordará en el pleno de este lunes, 1 de diciembre, cuestiones como el reconocimiento a las víctimas del terrorismo y el rechazo a la declaración de la Magdalena como Lugar de Memoria Histórica, en una sesión en la que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), responderá a preguntas sobre la carretera de Requejada a Suances, el programa de cribado de cáncer de mama y los presupuestos.

La sesión de mañana y tarde comenzará las 10.00 horas con la proposición de Ley que modifica la norma del personal estatutario de instituciones sanitarias de la comunidad. Y seguirá el debate y votación de la Proposición de Ley de Cantabria de modificación de la Ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo.

A continuación, se debatirán dos mociones. Una del PSOE sobre la situación del programa musculoesquelético de Atención Primaria y otra del PRC relativa a criterios para hacer frente a la crisis generada por la dermatosis nodular contagiosa.

El orden del día del pleno tiene cinco proposiciones no de ley (PNL), dos del Grupo Popular. En la primera plantea la inclusión de alegaciones de la 'Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030' de la repontenciación solicitada para la subestación de La Pasiega. Y en la segunda rechaza que se declare el Palacio de la Magdalena como Lugar de Memoria Histórica.

La sesión continuara con el debate y votación de la PNL del PSOE que pide la constitución de un grupo o mesa de trabajo sobre el transporte público en Cantabria y la relativa a la definición de la 'inquiokupación' con el objetivo de obtener datos reales sobre la situación de este fenómeno, defendida por Vox.

Además, el PRC propone la creación de una unidad autonómica de prevención e intervención de la violencia digital.

En el apartado de control al Gobierno, el Grupo Regionalista interpelará al Ejecutivo por las actuaciones para favorece el entorno laboral de los profesionales de atención a personas mayores.

En esta sesión, como cada primer pleno de mes, la presidenta Buruaga responderá a las preguntas de los grupos. El PSOE lo hará sobre la financiación de la carretera entre Requejada y Suances, el PRC por la calidad del servicio de cribado de cáncer de mama y Vox cuestionará sobre los presupuestos.

Además, los grupos parlamentarios preguntarán al Ejecutivo por la formación del profesorado para manejar situaciones de acoso, las vacantes de bomberos forestales por jubilación, las actuaciones en el entorno de La Engaña y los cambios en los procesos selectivos de docentes.