El Parlamento debate este lunes la reforma de la Ley de Policías y la toma en consideración de la Ley de Patrimonio

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SANTANDER 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá y votará este lunes, 1 de junio, el dictamen de la comisión del proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales, y la toma en consideración de la proposición de ley de Patrimonio Cultural, presentada por PP y PRC.

En esta sesión, que comenzará a las 10.00 horas, se abordarán cuatro mociones. Una de Vox que plantea el bachillerato concertado, otra del PSOE sobre la implantación de la especialidad de enfermería pediátrica y las del PRC acerca de la situación de las autocaravanas y la gestión de los permisos de caza, ha informado el Parlamento.

A continuación, se debatirán las proposiciones no de ley, en las que el Grupo Socialista propone situar al bosque autóctono como herramienta de prevención de incendios forestales mientras que el PRC reclama apoyo para los trabajadores del comercio textil y Vox demanda mayor equipamiento para la Guardia Civil.

Además, el PSOE interpelará al Gobierno sobre vivienda y protección de familias vulnerables y el PRC a cerca del impacto del acuerdo de Mercosur en el sector primario.

Como cada primer pleno de mes, la presidenta del Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), responderá a preguntas de la oposición. Vox pregunta por la sanidad, el PSOE por la situación económica y el PRC por el impacto de la tasa de residuos.

El Pleno se completará con preguntas a los consejeros. Así, Vox se interesa por la traída de aguas de Carcabal, en San Roque de Riomiera, las condiciones del edificio del IDIVAL y el proyecto Altamira. El Grupo Regionalista pregunta por la fábrica de hielo de San Vicente de la Barquera, el calendario escolar y el programa ESPADE. Mientras tanto, el PSOE cuestiona por la carretera de circunvalación de Potes.