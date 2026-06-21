El Parlamento debatirá este lunes el proyecto de ley de Control Ambiental

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SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria debatirá y votará este lunes, 22 de junio, el dictamen de la comisión del proyecto de ley de Control Ambiental, en el último pleno ordinario del periodo de sesiones.

El orden del día comenzará a las 12.30 horas y abordará una moción del Grupo Regionalista relativa a la integración del transporte escolar y el transporte público regular, y la implantación de líneas específicas dirigidas a estudiantes de la Universidad de Cantabria.

A continuación, el Pleno abordará dos proposiciones no de ley (PNL). El PRC solicita el reconocimiento de la importancia estratégica de los Técnicos Superiores Sanitarios del Servicio Cántabro de Salud y adecuar su reconocimiento profesional a la evolución de sus funciones. Y el PSOE plantea una iniciativa sobre un plan de choque para la Atención Primaria.

Seguirá con una interpelación del PRC relacionada con la "necesidad, oportunidad, procedimiento y calendario para modificar la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre del Plan de Ordenación del Litoral con el fin de desarrollar el Área 'Federico Cobo', como nueva actuación integral estratégica productiva".

Además, el PRC pregunta al Gobierno por la baremación de los fisioterapeutas en procesos selectivos y por el aumento del personal de enfermería en el Hospital de Laredo. Por su parte, el Grupo Socialista plantea cuestiones relacionadas con la obra de la carretera entre Laredo y Seña.

El Pleno concluirá con las preguntas de Vox sobre la reubicación de las empresas que ocupaban la Ciudad de Transporte y la gestión de los fondos europeos.