El Parlamento guarda un minuto de silencio por el presunto asesinato machista de Pedreña

Minuto de silencio en el Parlamento de Cantabria por el presunto asesinato machista de Pedreña - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha guardado este lunes un minuto de silencio por la mujer de 64 años presuntamente asesinada este sábado en Pedreña a manos de su pareja.

Así, antes del iniciarse la sesión plenaria, todos los diputados presentes en la Cámara se han levantado de sus escaños para guardar este minuto de silencio en señal de repulsa por este suceso y en señal de duelo por la víctima.

Este gesto ha concluido con un aplauso en memoria de la que, tras confirmarlo el Ministerio de Igualdad, es la duodécima mujer asesinada por violencia machista en lo que va de año.

Según los resultados provisionales de la autopsia, la mujer fue estrangulada.

El detenido, de 52 años, pasará probablemente en las próximas horas o ya mañana pasará a disposición judicial, Lleva el caso la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, en funciones de guardia la semana pasada.

Tenía una condena firme por dos casos de violencia de género en la capital de España pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGen.

Los dos casos de denuncias por violencia de género previas de otras mujeres son de los años 2011 y 2019 y en la Comunidad de Madrid.

Según información de la Delegación del Gobierno, la víctima no había presentado denuncias contra su pareja. No estaban casados y la mujer no tenía familia en Cantabria, donde residía junto al hombre desde hace cinco años en Pedreña.