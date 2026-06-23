El Parlamento inaugura el día 30 la exposición 'Audaces 2' con diez jóvenes artistas - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha comenzado el montaje de 'Audaces 2', una exposición en la que una decena de artistas jóvenes mostarán 55 obras de pintura, fotografía, dibujo e instalación. Comisariada por Jesús Alberto Pérez Castaños, se inaugurará el martes 30 de junio y permanecerá abierta en el Patio hasta el 30 de septiembre.

Dos de las piezas expuestas son obras múltiples, una compuesta por 130 pequeños dibujos y otra integrada con 35 obras, ha informado este martes la Cámara regional.

En la segunda edición de 'Audaces' participan cinco mujeres y cinco hombres de entre 18 y 35 años: Alejandro González Osés, Lorena Bolivar, Javier Trugeda, Marina Alonso (Mina K), Gonzalo Zúñiga, Mirella Verloop (Miyu), Juan Carlos Rodríguez, Débora Regalado, Guillermo de Foucault y Susana Larrañaga (Susidisordet).

En el acto de inauguración estarán acompañados por una intervención musical del trompeta solista de la Joven Orquesta Nacional de España, Gonzalo Diego Ibarlucea.

El comisario de la muestra ha explicado que 'Audaces 2' constituye "una valiosa oportunidad que impulsa las carreras profesionales de estos jóvenes artistas y a la vez acerca a la sociedad cántabra el vigor de sus trabajos, con planteamientos estéticos de elevada originalidad que permiten tomar conciencia de la fructífera cantera creativa existente en nuestra Comunidad".

Para Pérez Castaños, "el arte necesita presencia, necesita tiempo, necesita heridas; el haber tenido experiencia y la valoración de estos jóvenes artistas precisamente está en eso, que han avanzado mucho y muy rápido".

'Audaces 2' busca propiciar encuentros con trayectorias artísticas emergentes mediante intervenciones creativas que tracen una cartografía de referencia de arte contemporáneo realizado en Cantabria.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.