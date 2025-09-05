El Parlamento inicia el curso político con cinco proyectos de ley y celebrará el primer Pleno el día 22

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria inicia el nuevo periodo de sesiones con la tramitación de cinco proyectos de ley y ha fijado la celebración del primer Pleno de la temporada para el lunes 22 de septiembre.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la Cámara cántabra tras la aprobación este viernes por parte de la Mesa de convocar la primera sesión plenaria en esa fecha, siguiendo la tradición de celebrarla después de la festividad de la Bien Aparecida, 15 de septiembre, que este año cae en lunes.

En su reunión, la Mesa de Parlamento ha tramitado más de 200 asuntos, entre ellos la admisión a trámite el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, que se suma a las iniciativas en marcha.

De este modo, el curso parlamentario arranca con la tramitación de cinco iniciativas legislativas: Control Ambiental, Voluntariado, Participación Ciudadana, Creación del Colegio de Terapeutas y Ordenación de Transporte Marítimo.

En cuanto al estado de tramitación de estas iniciativas, el Proyecto de Ley de Voluntariado ha recibido 89 enmiendas de los grupos parlamentarios (60 del PSOE, 13 de Vox, 11 del PRC y 5 del PP). El informe de la ponencia será debatido y votado el jueves 13, a las 10.00 horas, en la Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Por otra parte, el Proyecto de Ley de Cantabria de Control Ambiental tiene ya aprobadas las 11 comparecencias que se celebrarán siguiendo un calendario que se fijará este mes; y el Proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto de la Administración de la Comunidad Autónoma, tiene pendientes de celebrar 4 de las 15 comparecencias previstas en la Comisión de Presidencia.

Y el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, registrado en la Cámara el pasado 20 de agosto, ha sido admitido a trámite hoy por la Mesa.

Finalmente, el Proyecto de Ley de Creación del Colegio de Terapeutas, que no ha recibido enmiendas, se incluirá previsiblemente en el orden del día de alguno de los primeros plenos de este periodo de sesiones.

Con este arranque, el Parlamento de Cantabria pone en marcha un nuevo curso político marcado por una "intensa" agenda legislativa, ha destacado.