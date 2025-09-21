El Parlamento inicia este lunes el nuevo periodo de sesiones con la votación de la Ley del Voluntariado

El Pleno comenzará a las 12.00 horas y abordará temas como la vivienda, la quita de la deuda y la energía para el Proyecto Altamira

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria debatirá y votará el dictamen de la Comisión del Proyecto de Ley del Voluntariado en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones que se celebrará este lunes, 22 de septiembre, en el que la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga (PP), responderá las preguntas de los grupos sobre vivienda, la quita de la deuda y la energía para el Proyecto Altamira.

La sesión comenzará a las 12.00 horas y el orden del día incluye 23 puntos en los que se abordarán, entre otros asuntos, las tasas de los aeropuertos, las plazas de médicos residentes de urgencias o el conflicto laboral en el ámbito educativo.

Tras el debate de la Ley de Voluntariado, la sesión seguirá con una moción del PSOE relativa al plan de demolición de la Residencia Cantabria.

En esta sesión se abordarán cuatro Proposiciones No de Ley (PNL), una por cada grupo parlamentario (PP, PRC, PSOE y Vox).

La primera en debatirse será la del grupo socialista que demanda planes rectores de uso y gestión (PRUG) en todos los parques naturales.

Por su parte, el PP pide la modificación de las tasas de AENA para hacer más competitivos los aeropuertos regionales y evitar la pérdida de rutas aéreas.

La iniciativa de Vox tiene que ver con la gratuidad del aparcamiento a profesionales, pacientes y familiares en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Y la PNL del grupo regionalista demanda guías municipales de respuesta para los 13 municipios que no disponen de ella como medida de prevención frente a incendios forestales a pesar de su obligatoriedad establecida por el INFOCANT.

En el apartado de interpelaciones, se tratarán tres cuestiones: las plazas de formación a médicos residentes (MIR) en la especialidad de Urgencias, que plantea al PSOE; el reparto de menores extranjeros no acompañados, a iniciativa de Vox; y los criterios del Gobierno para paliar las condiciones de AENA y garantizar las conexiones en el aeropuerto Seve Ballesteros.

PREGUNTAS A LA PRESIDENTA

En este primer Pleno de la nueva temporada, y como es habitual en la primera sesión del mes, la presidenta del Gobierno responderá a las preguntas de los grupos.

Así, el PRC quiere saber si va a aceptar la condonación de la deuda de 800 millones propuesta por el Ejecutivo central; mientras el PSOE pregunta "cómo se pretenden conseguir los 90 millones de euros para invertir en vivienda pública si se rechaza el acuerdo del Gobierno de España".

Y Vox cuestiona a Buruaga por el modelo de suministro energético definitivo sobre el que se asienta el Proyecto Altamira.

La sesión se completará con once preguntas agrupadas por temas. Por una parte, el PSOE quiere conocer la marcha de las obras de la carretera entre el Alto de Laredo y Seña; el grupo regionalista pregunta por el Plan de Autónomos y por el conflicto laboral en el sector educativo, y Vox centrará sus preguntas en las ayudas de la PAC a los ganaderos y el dinero que se dedica al programa de ayudas a la PYMES.