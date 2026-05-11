El Parlamento, unánime con los trabajadores de Nestlé, pide la retirada de un ERE que los números "no justifican"

Archivo - Planta de Nestlé en La Penilla (Cantabria) - NESTLÉ - Archivo

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha expresado este lunes su apoyo unánime a los trabajadores de Nestlé La Penilla (Santa María de Cayón) y ha dicho 'no al ERE' planteado por la empresa con 49 despidos en esta fábrica y 301 a nivel nacional, ya que todos los grupos coinciden en que los beneficios "multimillonarios" que tiene compañía "no justifican" una medida de tal magnitud, que además "rompería la paz social" en la comarca.

Así, los cuatro grupos de la Cámara (PP, PRC, PSOE y Vox, además del diputado no adscrito Cristóbal Palacio) han unido sus votos en el Pleno para apoyar una proposición no de ley impulsada por los regionalistas que, además de mostrar el "apoyo firme" a los empleados y reconocer su contribución al desarrollo económico y social de Cantabria, también insta al Gobierno de Cantabria (PP) a liderar una respuesta institucional "firme" en la que exija a la dirección la retirada de cualquier medida de reducción de empleo que afecte a la fábrica de La Penilla.

Una postura que llama al Ejecutivo a afrontar en coordinación con el Parlamento, el Gobierno de España y los representantes de los trabajadores, que han presenciado como público la sesión plenaria.

Los grupos han puesto de relieve que Nestlé factura 97.000 millones de euros al año y registró en 2025 un beneficio neto de más de 9.800 millones de euros, además de que ha realizado "10.000 horas extra" en el último año y firmado 25 nuevos contratos indefinidos, datos que demuestran que "no es una empresa en crisis" o "en declive".

La diputada regionalista Ana Obregón, que también es concejala en Santa María de Cayón, ha defendido la PNL cuestionando cómo "una empresa que recibe fondos públicos para modernizarse puede justificar un ERE en una planta rentable, productiva y estratégica", ante lo que ha exigido al Gobierno de Cantabria y al de España que sean "exigentes" y utilicen "todas las herramientas a su alcance" para combatir el ERE, como condicionar las ayudas al mantenimiento del empleo en La Penilla.

"Estamos ante una multinacional líder mundial que obtiene beneficios millonarios y, sin embargo, plantea un ajuste que golpea de lleno a una de las plantas más emblemáticas de Cantabria", ha señalado tras destacar los 120 años de historia de esta fábrica, la más antigua de España, que actualmente cuenta con unos 800 empleados y es "uno de los grandes pilares industriales".

Además, su llegada supuso "un cambio profundo que transformó generaciones enteras", sobre todo en la comarca pasiega.

Precisamente, tras más de un siglo en el que ha contribuido "decisivamente al desarrollo económico" de este territorio, para el diputado 'popular' Cándido Cobo, que también es alcalde de Selaya, el ERE supondría "una losa en la confianza empresarial" hacia Nestlé, "un error estratégico de primer nivel y la quiebra de la paz social".

Cobo ha reconocido que, en base a los datos económicos, "no estaría en absoluto justificado hoy un ERE y menos de la entidad del anunciado". Así, ha mostrado el respaldo hacia los trabajadores tanto desde el Ayuntamiento como desde el Gobierno regional, asegurando que éste está "actuando ya con la rapidez y diligencia que el conflicto requiere".

"No les dejaremos solos", ha dicho para defender la actuación del Ejecutivo de las críticas del PSOE, que ha mostrado "preocupación" por la "tibieza" tanto de la presidenta como del consejero de Industria, María José Sáenz de Buruaga y Eduardo Arasti, ante lo que considera "un atropello".

"El Gobierno de Cantabria debe decir que es inadmisible". "Si Nestlé desprecia a los trabajadores cántabros, no puede esperar que el Gobierno de Cantabria les ponga alfombra roja para sus fotos de inversión y de sostenibilidad", ha advertido la socialista Ana Belén Álvarez, que ha pedido a Arasti que traslade a la multinacional "lo que realmente se respira en la puerta de la fábrica, que es la indignación y el miedo".

Para Álvarez, Nestlé "está echando un pulso" con un ERE que es "un Excel para ganar más de un 2% en beneficios" a costa de "romper la paz social", en lugar de cumplir con "las familias que le han hecho multimillonaria".

También desde Vox han tachado de "inaceptable que una multinacional que factura 97.000 millones pretenda ahorrar unos pocos euros" a costa de estos despidos y ha apostado por una auditoría exhaustiva de todas las ayudas públicas recibidas, porque "no debe destinarse ni un euro más a quien destruye empleo mientras obtiene beneficios récord".

No obstante, también ha cargado contra la "pasividad" del Gobierno regional por haber "permitido que Cantabria sea un infierno fiscal y burocrático" y haber "aceptado sumisamente a las leyes climáticas" de Pedro Sánchez. "Cada vez que nos le paga una factura eléctrica inflada por su Agenda 2030, el puesto de un cántabro corre peligro", ha sentenciado la diputada Natividad Pérez.