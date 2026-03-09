El Parlamento se une para fijar un máximo de 15 días para dar el resultado de las biopsias sospechosas de cáncer

Archivo - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una moción del PSOE que insta a tomar las medidas necesarias para garantizar que los resultados de las biopsias con sospecha de cáncer sean informados en menos de 15 días desde su realización.

De esta manera, PP, PRC, PSOE y Vox se han puesto de acuerdo para pedir que se adopten los mecanismos pertinentes para mejorar la situación de los profesionales de Anatomía Patológica, como el refuerzo de las plantillas de los hospitales regionales, la mejora de la organización y la incorporación de tecnología que permitan acelerar la presentación de resultados.

A través de esta iniciativa, la Cámara insta al consejero de Salud, César Pascual (PP), a presentar ante la Comisión de Salud una memoria de seguimiento de la situación de las biopsias desagregada por hospitales y por procesos tumorales más frecuentes en un plazo de tres meses.

Esta moción se ha producido después de conocer la pasada semana que, a 31 de enero de 2026, el Hospital de Sierrallana tardaba 33 días en entregar los resultados de biopsias; el de Laredo 21 días; y Valdecilla 7,43 días.

De esta forma, el centro hospitalario torrelaveguense y el pejino se situarían por encima del plazo máximo pretendido por los partidos representados en la Cámara regional. Aunque en el caso de Sierrallana, tal y como se ha puesto de manifiesto en el Pleno, el dato ha empeorado al verse afectado por las bajas de dos de sus cinco especialistas durante el mes enero, mientras que a 3 de marzo ya había mejorado el dato hasta los 25 días de espera.

Las cifras contrastan también con lo recomendado por la Academia Americana de Anatomopatólogos, que apunta que lo óptimo para los resultados de las biopsias son 48 horas, mientras que la Europea lo establece en siete días.

CREACIÓN DE LA FIGURA DE ASISTENTE DE GESTIÓN CLÍNICA

No ha corrido la misma suerte que ésta otra moción de Vox también en el ámbito sanitario, que proponía medidas entre las que destacaba la creación de la figura del asistente de gestión clínica, con el objetivo de apoyar las tareas de los médicos.

Ésta ha decaído por el rechazo del PP, del PSOE y del diputado no adscrito Cristobal Palacio, mientras que el PRC se ha abstenido.

La propuesta pretendía incorporar personal administrativo especializado en procesos asistenciales en todos los centros de salud, con una cuantía en el Presupuesto 2026, para liberar en al menos el 20% la burocracia asumida por los facultativos.

Asimismo, la moción pretendía mejorar los incentivos para el servicio en los centros sanitarios rurales de difícil cobertura de manera que computara de forma doble para los méritos de carrera profesional, y otorgara prioridad en los concursos de traslados tras tres años de permanencia, además de un incentivo económico por el concepto de penosidad.

También buscaba ofrecer un incentivo fiscal a la permanencia de los médicos, con una deducción en el tramo autonómico del IRPF para los que prolongaran su servicio activo más allá de la edad de jubilación y para aquellos obligados a cumplir guardias de carácter no potestativo, con el objetivo de corregir la progresividad fiscal derivada de percibir el complemento de demora y la retribución asistencial, y para garantizar que el incentivo neto fuese superior al actual.

La diputada de Vox Natividad Pérez ha presentado la moción con el principal objetivo de reducir la "carga burocrática" y evitar la "pérdida de talento" en tareas ordinarias que cree que podría asumir un asistente.

En contraste, el diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha opinado que esta moción es un "totum revolutum" y, aunque ha creído que la voluntad era "positiva", su partido no la ha apoyado porque "no hay por donde cogerla", ha dicho.

En la misma línea, el socialista Raúl Pesquera ha criticado que era un "gran batiburrillo" que carecía de "rigor" y, a pesar de que está de acuerdo en la posible aplicación de nuevos incentivos para zonas de difícil cobertura, ha asegurado, como médico, que hacer las recetas y tramitar las bajas "forma parte de nuestro ser", así como que "no existe la necesidad" de crear una nueva figura asistente "porque ya existen los administrativos".