El paro sube en 88 personas en noviembre en Cantabria, un 0,32%

Archivo - Oficina de empleo del EMCAN en la calle Isaac Peral de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro subió un 0,32 por ciento en noviembre en Cantabria respecto a octubre, en concreto en 88 personas, que elevan la cifra global de desempleados en la región a 27.919. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año anterior, el desempleo descendió un 5,45%, con 1.608 cántabros menos sin trabajo.

Con la subida de noviembre, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Sin embargo, este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre la mayoría de veces en Cantabria (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

Cantabria es una de las seis comunidades autónomas en las que el desempleo aumentó en noviembre, si bien, de ellas, fue la tercera en la que, porcentualmente, creció con menor intensidad.

El incremento del paro a nivel regional en noviembre en relación a octubre confronta con el descenso registrado en el conjunto del país (-0,77%), con 18.805 desempleados menos, que bajan a 2.424.961.

En comparación con noviembre de 2024, el paro a nivel nacional descendió un 6,23% (161.057 desempleados menos), una caída 0,78 puntos por encima de la registrada en Cantabria, que fue la novena mayor por CCAA, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el penúltimo mes de 2025, el desempleo creció en todos los sectores en Cantabria salvo el de la industria, donde bajó en 21 personas (-1,01%), y también se redujo entre el colectivo sin empleo anterior, en 23 (-0,92%).

El sector en el que más creció el paro en términos brutos en Cantabria en noviembre fue el de servicios, con 119 desempleados más (+0,56%), seguido ya de muy lejos por la construcción (+7), lo que supone un aumento del 0,4%, y la agricultura (+6), donde sube un 1,6%.

A cierre del mes, los sectores con más parados en Cantabria son servicios (21.246) y el que agrupa a aquellos sin empleo anterior (2.469), y los que menos desempleados acumulan son agricultura (382); construcción (1.755), e industria (2.067).

Del total de desempleados registrados al término del undécimo mes en las oficinas cántabras, 3.075 eran extranjeros, un 2,16% más que en octubre (+65), pero un 6,79% menos que en el mismo mes del año anterior (-224). La gran mayoría, 2.060, proceden de países extracomunitarios, mientras que los 815 restantes, de estados europeos.

Al igual que ocurre con los cántabros, el grueso de los foráneos que buscan trabajo en Cantabria lo hacen en el sector servicios, en concreto 1.929, seguido de la construcción (233); la industria (130), y la agricultura (63), mientras hay 720 que no han tenido empleo con anterioridad.

En cuanto a sexos, de los 27.919 desempleados registrados en noviembre, 16.481 fueron mujeres, 31 más (+0,2%) y 11.438, hombres, lo que supone un aumento de 57 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,5%).

Y por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 17 parados más que a cierre del pasado mes (+0,8%), mientras que el desempleo de las personas con 25 años y más se incrementó en 71 desempleados (+0,28%).

El paro subió en noviembre en seis comunidades respecto al mes pasado, --con los mayores crecimientos porcentuales en Baleares (+9,15%); Castilla y León (1,03%) y Navarra (+0,87%)-- y bajó en las otras once, destacando los descensos de Galicia (-1,6%), Comunidad de Madrid (-1,39%) y Extremadura (-1,23%).

En términos brutos, las mayores subidas se dieron en Baleares (2.534); Castilla y León (1.035) y Navarra (253), mientras que los descensos más pronunciados se dieron en Andalucía (-6.934); Madrid (3.903) y Cataluña (3.119).

CONTRATACIÓN

En noviembre en Cantabria se registraron 11.962 contratos, un 3,63% menos que en el mismo mes del año anterior (-451). De todos ellos, 3.417 fueron indefinidos, un 2,9% menos que los que hubo en el mismo mes de 2024, y 8.545 temporales (un 3,92% menos).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 71,43% fue temporal (frente a un 70,85% del mes anterior) y un 28,57%, indefinidos (el mes precedente fue un 29,15%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres.

Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado supera la caída experimentada en noviembre de 2024 (-16.036 parados), pero no las bajadas de 2023 (-24.573 desempleados), 2022 (-33.512) y 2021 (-74.381).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en noviembre en 21 ocasiones y ha bajado en nueve, siendo el de noviembre de 2008, con la crisis financiera, el aumento más pronunciado (+171.243 desempleados), y el de noviembre de 2021, el que registró la mayor caída (-74.381 parados).

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en noviembre en 11.881 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 161.057 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 90.705 mujeres (-5,8%) y una caída del desempleo masculino de 70.352 varones (-6,8%).

El paro registrado descendió en noviembre en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, con un retroceso mensual de 13.013 desempleados (-0,7%).

Le siguen la industria, con 1.552 parados menos (-0,8%); la agricultura, con una bajada de 1.332 desempleados (-1,7%) y la construcción, que restó 881 parados (-0,5%).

Por su parte, el paro disminuyó en 2.027 personas en el colectivo sin empleo anterior (-0,9%), compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer trabajo.

El desempleo bajó en noviembre en ambos sexos, aunque el descenso entre las mujeres triplicó el de los varones. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.370 mujeres en comparación con octubre (-1%), mientras que el masculino decreció en 4.435 desempleados (-0,4%).

Así, al finalizar el penúltimo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.466.095 desempleadas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, mientras que el de varones totalizó 958.866 desempleados, con lo que ya encadena siete meses por debajo de la cota del millón.

Por edades, el paro entre los menores de 25 años disminuyó en 5.476 desempleados en noviembre (-2,8%), mientras que el de los mayores de 25 25 años descendió en 13.329 personas (-0,6%).

El Ministerio ha resaltado que el número total de parados menores de 25 años cerró noviembre en su nivel más bajo para este mes desde el inicio de la serie histórica, con un total de 188.392 desempleados.