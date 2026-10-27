El paro sube en mil personas en el tercer trimestre en Cantabria (+4,7%) y se crean 3.700 empleos

Archivo - Fachada de una Oficina de Empleo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en mil personas en Cantabria durante el tercer trimestre del año, hasta los 22.300 desempleados, un 4,7 por ciento más que el segundo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 7,56%, 0,22 puntos por encima de la del periodo abril-junio. Sin embargo, sigue 2,62 puntos por debajo de la nacional (+10,18%).

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2022. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Cantabria (18 veces) mientras que ha subido en siete ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2014.

En el tercer trimestre se crearon en Cantabria 3.700 puestos de trabajo (+1,4% respecto al segundo), llevando el total de ocupados a 272.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 294.600 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 4.800 personas (+1,66%).

En el último año el paro ha aumentado en 200 personas (+0,9%) en Cantabria y se han creado 3.900 empleos (+1,5%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 4.100 personas (+1,4%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 1.600 mujeres (+16,5%), frente a un avance del paro masculino de 600 parados (+5,2%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 11.300 y la tasa de paro femenino en el 7,8% .

Por su parte, 11.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,32%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Cantabria se redujo en 1.700 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 16,06%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 2.000 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 6.700 asalariados.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 231.200 personas, de los que 191.100 tenían contrato indefinido (el 82,66%) y 40.100, temporal (el 17,34%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Cantabria fue mayor en el sector público, que generó 2.000 puestos de trabajo, un 3,90% más, hasta un total de 53.300 ocupados. Por su lado, el sector privado, creó 1.800 nuevos empleos, un 0,83% más que en el trimestre anterior hasta 219.000 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 8.700 personas en el tercer trimestre (+3,75%) en la comunidad hasta los 240.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 4.900 (-13,50%), hasta sumar 31.400 personas.

Por sectores, el paro bajó en los servicios, 1.500 menos (-14,42%) y la construcción, 300 menos (-33,33%), mientras que se incrementó en aquellos que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año, 2.100 más (+26,25%), y en la industria, 300 más (+15%)

DATOS NACIONALES Y CCAA

A nivel nacional, el paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (+0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019.

Con la subida de la ocupación registrada entre julio y septiembre, que se debió exclusivamente a la población extranjera, el empleo alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico de 22.852.600 trabajadores, en tanto que el número total de parados se situó en 2.591.200 personas, elevándose la tasa de paro al 10,18%, tres décimas más que en el segundo trimestre.

No obstante, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado en una valoración de los datos remitida a los medios de comunicación que esta tasa del 10,18% es la más baja en un tercer trimestre desde 2007.

Además de registrarse un nuevo récord de ocupados, la EPA de verano recoge también un máximo histórico de población activa. Ésta creció en 169.500 personas respecto al segundo trimestre, hasta un récord de 25.443.800 personas. Así, la tasa de actividad repuntó dos décimas, hasta el 59,5%.

Tras el proceso de regularización extraordinario, los extranjeros concentraron todo el aumento del empleo en el tercer trimestre, al incrementarse su número de ocupados en 75.400 personas (+2%), en contraste con el retroceso de 1.800 empleos entre los españoles (-0,01%).

Los nacionales también aglutinaron el mayor repunte del paro, con 71.400 nuevos desempleados en el tercer trimestre (+3,8%), frente a una subida del paro entre los extranjeros de 24.500 personas (+3,9%).

Asimismo, la EPA muestra que el incremento del empleo del tercer trimestre se concentró en el sector público, con 89.900 nuevos puestos de trabajo, en contraste con el retroceso de 16.300 empleos en el sector privado.

En el último año el paro se ha reducido en 21.900 personas (-0,8%) y se han creado 465.500 empleos (+2,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 443.500 personas (+1,7%).

La Comunidad Valencina (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.