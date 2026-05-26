Paro total en el cuarto día de huelga en Prysmian a la espera de la reunión del miércoles en el ORECLA

Paro total en el cuarto día de huelga en Prysmian - COMITÉ DE EMPRESA

SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

Este martes la plantilla de Prysmian ha protagonizado un nuevo paro total y paralizado la producción en la la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño, con una plantilla que ha mostrado su "total oposición y su rechazo frontal" a la congelación salarial que proponía la empresa para la negociación del nuevo convenio colectivo.

La fábrica de Maliaño vuelve a estar por cuarta vez cerrada y con trabajadores apostados a la entrada para reivindicar la conservación del poder adquisitivo y unos incrementos salariales acordes al IPC, ha informado el comité de empresa.

Su presidente, Ismael Vega (CCOO), ha reiterado que el personal, en torno a 140 trabajadores, "está convencido de que las reivindicaciones son justas". "Sabemos que la empresa nos está sometiendo a un pulso para ver cuánto aguantamos pero la convicción es firme: vamos a llegar hasta el final porque, insisto, no pedimos nada desorbitado para un grupo empresarial que genera ingentes beneficios cada año", ha advertido.

El comité ha opinado que la empresa "les está testando: de ahí que les ofreciera reunirse este martes a cambio de la desconvocatoria de alguna jornada de huelga". Sin embargo, la plantilla, de forma mayoritaria, "desechó la idea de ceder a este chantaje" y se mantiene la convocatoria en el Organismo de Resolución de Conflicto Extrajudiciales (ORECLA) para este miércoles, 27 de mayo, a las 10.00 horas.

La huelga proseguirá el jueves si mañana no se alcanza ningún acuerdo entre las partes en la reunión que se celebrará a instancias de la empresa, ha avanzado el comité.