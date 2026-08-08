El Parque de Cabárceno celebrará el día 29 su V Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre

Archivo - Entrega de premios de la pasada edición del Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre de Cabárceno - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno convoca la quinta edición de su Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre que, dotado con 5.300 euros en premios, se celebrará el sábado 29 de agosto entre las 9.00 y las 17.00 horas.

Las preinscripciones pueden realizarse hasta el viernes 28, a las 14.00 horas, a través del correo electrónico info@cantur.com, donde se debe indicar nombre y apellidos, DNI y/o pasaporte, teléfono y email.

Así, la instalación acogerá una nueva jornada, por quinto año consecutivo, dedicada a la pintura al aire libre con el parque como temática.

Los participantes, que podrán ir con un acompañante al que se le permitirá el acceso, podrán encontrar inspiración en los paisajes de Cabárceno, sus rincones, animales, vegetación y en los vestigios de su pasado minero.

La convocatoria establece tres categorías: Adultos, para mayores de 18 años; Jóvenes artistas, dirigida a participantes de entre 14 y 17 años; y Pequeños artistas, para niños de hasta 13 años.

El primer premio de la categoría Adultos está dotado con 2.000 euros. Incluye, además, la posibilidad de elegir entre un pase de temporada familiar para la estación de esquí de Alto Campoo, una tarjeta familiar del Parque de Cabárceno o un abono anual para los campos de golf de Nestares o Abra del Pas-Celia Barquín.

El segundo clasificado obtendrá 1.300 euros y una estancia para dos personas en régimen de media pensión en el Hotel La Corza Blanca.

El tercer premio, con una dotación de 900 euros, y el cuarto, con 600 euros, incluirán también el acceso a Cabárceno para dos adultos y dos niños.

Asimismo, el certamen incorpora el accésit 'El Dromedario', dotado con 500 euros.

Mientras, en las categorías de menores, Jóvenes artistas y Pequeños artistas, se otorgarán sendos premios a la mejor obra que consistirán en un lote de material artístico.

El día de celebración del concurso, entre las 9.00 y las 10.00 horas, los participantes deberán formalizar la inscripción y sellar sus soportes en el centro de recepción de visitantes, situado al lado del aparcamiento de la cafetería La Mina, junto a la entrada de Obregón.

La entrega de las obras, que deberán presentarse sin firmar, tendrá lugar entre las 16.00 y las 17.00 horas en el Self Service, junto a la zona de Aves Rapaces.

A continuación, el jurado realizará la selección de las obras y determinará los trabajos premiados. La lectura del fallo tendrá lugar a las 18.00 horas, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.

BASES

Las bases, disponibles en la página web del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, establecen que la técnica y el estilo son libres y los artistas deberán presentar una sola obra realizada in situ sin usar dispositivos electrónicos.

En caso de lluvia, la organización podrá autorizar el uso de fotografías.

El soporte deberá ser aportado por cada participante, tendrá que estar completamente en blanco, sin manipular, y será rígido o estará montado sobre bastidor.

Sus dimensiones deberán situarse entre un mínimo de 50 y un máximo de 120 centímetros en cualquiera de sus lados.

El artista gallego Andrés Gabarres fue el ganador de la anterior edición del certamen, que reunió a 35 participantes en la instalación turística gestionada por Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.