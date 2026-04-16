El Parque de Cabárceno participa en la reunión anual de directores de zoos y acuarios de EAZA

El director de Cabárceno, Míchel Valdés, participa en el EAZA DIRECTORS’ DAYS - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno participa en la reunión anual de directores de Zoos y Acuarios de EAZA, que se está celebrando esta semana en el Safari Beekse Bergen, en Países Bajos.

El EAZA Directors' Days reúne anualmente a los directores de instalaciones miembros de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios con el objetivo de avanzar en las líneas estratégicas que guían el papel actual de los zoos, entre ellas la coordinación de esfuerzos de conservación animal a nivel europeo, la puesta en común de buenas prácticas y la suma de esfuerzos ante retos futuros, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El Parque de Cabárceno forma parte de EAZA, asociación que reúne a más de 400 zoos y acuarios de Europa y Asia, desde hace 28 años y este año además ha pasado a formar parte de la Asociación Mundial (WAZA).

En Países Bajos, el director del parque, Míchel Valdés, ha mantenido un primer encuentro con el presidente de WAZA, David Field, ya con Cabárceno como miembro asociado del colectivo internacional.

Valdés ha invitado al máximo responsable de WAZA a visitar el Parque cántabro, propuesta que ha sido muy bien recibida y aceptada por Field.

Además de EAZA y WAZA, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno también es miembro de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios (AIZA). Su participación en las tres asociaciones que abarcan todos los niveles de coordinación a nivel peninsular, europeo y mundial representa la importancia de la instalación cántabra como centro referente en conservación, educación e investigación. Así lo avalan los más de 30 programas EPP que desarrolla Cabárceno.

El EPP es un programa de conservación de especies animales en peligro de extinción, centrado en el establecimiento y mantenimiento de poblaciones de estas especies en zoológicos y acuarios de toda Europa. El objetivo del mismo es preservar la biodiversidad y proteger a los animales, contribuyendo así a la conservación de la naturaleza a nivel global.