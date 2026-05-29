El Parque Pintores Montañeses acogerá el domingo una pasarela de moda solidaria a favor de Amara Cantabria

Presentación de la pasarela de moda solidaria a favor de Amara Cantabria - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque Pintores Montañeses acogerá este domingo 31 una pasarela de moda solidaria en favor de Amara Cantabria, asociación de padres de niños con cáncer, en una iniciativa promovida por la Asociación de Vecinos Colonia Virgen del Mar-Los Portuarios, con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la dirección de Gloria Rueda.

El desfile, que se enmarca en el programa festivo que durante todo el fin de semana celebra el barrio de Los Portuarios, comenzará a las 12.30 horas y los asistentes podrán colaborar con los tres euros de la entrada o donativos. Toda la recaudación se destinará a la asociación Amara.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado el cartel de este evento, acompañada por la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, la responsable de la asociación vecinal, Saray González Macho, la presidenta de Amara Cantabria, María Jesús Mata, y Gloria Rueda.

Igual ha animado a los ciudadanos a asistir a este evento benéfico, y ha felicitado a los organizadores y participantes por "su trabajo altruista y su espíritu solidario".

"Es un orgullo contar en nuestra ciudad con personas y colectivos comprometidos e implicados con causas tan importantes como ésta, que sirve para ayudar a un colectivo tan sensible como los niños que sufren cáncer y sus familias", ha destacado.

También ha elogiado que las fiestas de los barrios, además de ofrecer actividades culturales, musicales y de convivencia, promuevan este tipo de actividades. "Es una iniciativa participativa ejemplar, y una manera magnífica de construir ciudad", ha señalado.

En este sentido, Igual ha resaltado que las 32 fiestas de barrio que se celebran este año en Santander, cada una con programas distintos y propuestas para todos los públicos, "vuelven a demostrar la riqueza y variedad de las celebraciones que se viven en nuestra ciudad".

Por su parte, Gloria Rueda ha explicado que se trata de la primera pasarela de este tipo que se celebra al aire libre asociada a una fiesta en Santander, y ha indicado que está concebida para aprovechar los recursos naturales que ofrecen los barrios, en este caso el Parque Pintores Montañeses.

Según ha detallado, en el desfile participarán la tienda de niños 'Mamalú', 'Julio Terán' (moda de mujer), 'Tamara Modas Fashion', así como dos academias de corte y confección de ropa hecha a mano: 'María José Mínguez Ruiz' y 'A tu medida'.

También ha resaltado la particularidad de que representantes de las propias tiendas y academias que han confeccionado las prendas participarán como modelos, así como niños que se han sumado a esta propuesta.

Amara Cantabria, entidad a la que se destinará la recaudación de la pasarela, desarrolla su actividad en diferentes áreas de actuación.

Así, ofrece apoyo psicológico, impulsa actuaciones destinadas a humanizar el hospital, crea programas de ocio para los niños y adolescentes con cáncer y sus familias en Cantabria, promueve actuaciones destinadas a normalizar la vida escolar de los menores enfermos y fomenta el desarrollo de espacios donde informar sobre el cáncer infantil.