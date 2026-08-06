El Parque de Las Tablas de Torrelavega acoge una actividad sobre fauna y flora

La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, con el cartel de la actividad sobre fauna y flora en el Parque de Las Tablas de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Las Tablas de Torrelavega acogerá el próximo jueves, 13 de agosto, de de 10.00 a 13.00 horas, una actividad gratuita sobre fauna y flora.

La propuesta, impulsada en colaboración con SEO/BirdLife, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía al conocimiento de este espacio natural, destacando su valor ecológico y la diversidad de especies vegetales y animales que alberga.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Torrelavega ha explicado que la actividad partirá desde el Complejo Deportivo Óscar Freire, punto de encuentro de los participantes.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización, aunque para más información, las personas interesadas pueden llamar al 674 31 89 27.

La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, ha asegurado que el Parque de Las Tablas es un entorno que, "aunque muy transformado, ha evolucionado con una representativa mezcla de especies vegetales alóctonas y autóctonas, y una importante diversidad de fauna, lo que lo convierte en un lugar muy interesante desde el punto de vista ambiental".