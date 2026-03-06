Parte del primer premio del sorteo de la Lotería de este jueves cae en Torrelavega

Despacho de Torrelavega que ha vendido el primer premio de la Lotería de este jueves - LOTERÍAS

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves se ha vendido en el despacho receptor del centro comercial Bulevar Altamira de Torrelavega, ubicado en la avenida Julio Hauzeu.

El primer premio de la Lotería está dotado con 30.000 euros y además de en la capital del Besaya se ha vendido en otras doce localidades de toda España.

El número agraciado con el primer premio ha sido el 27.188.