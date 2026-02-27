Parte del segundo premio del sorteo del jueves de la Lotería Nacional cae en Santander

Administración de Lotería del centro comercial Carrefour de El Alisal, en Santander - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 26 de febrero, ha caído en Santander, entre otros puntos de España, dejando 6.000 euros al billete.

Concretamente, dentro de la comunidad se ha vendido en la Administración de Loterías del centro comercial Carrefour de El Alisal.

El número premiado del segundo premio de la Lotería ha sido el 37.862 y, además de en Santander, ha dejado acertantes en Zamora capital y en la población de Benavente, en la misma provincia; Segovia; Sabadell (Barcelona); Folgoso do Courel (Lugo); Ajalvir (Madrid); San Pedro Alcántara (Málaga); Totana (Murcia); Salceda de Caselas (Pontevedra); Sevilla; Valencia; y Orotianda Baja y La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife).

El primer premio, de 30.000 euros al billete, ha recaído en el número 18.343, que también ha estado bastante repartido. Los reintegros son 2, 3 y 9.