Partidos y colectivos piden que no se permita el Galerna Fest al vincularlo a la extrema derecha

Organizado por la Asociación Alfonso I, está previsto que se celebre los días 26 y 27 en un lugar no anunciado de Cantabria

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Alfonso I ha anunciado, a través de sus redes sociales, una nueva edición del polémico Galerna Fest los días 26 y 27 de septiembre en Cantabria, aunque sin hacer público por ahora el lugar concreto, y partidos como PSOE y Podemos y otros colectivos han pedido a las autoridades que no se permita este evento al considerarlo de "extrema derecha".

El PSOE de Santander ha advertido, en un comunicado, que "es mucho más que un festival de música: un escaparate ideológico de la extrema derecha y un espacio de difusión del odio y la violencia".

Por ello, ha solicitado a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que actúe de inmediato y "con firmeza para frenar la difusión del odio y la violencia" e "impida" que el evento se celebre en Santander, si bien desde el Ayuntamiento han informado a Europa Press que no tiene "ninguna comunicación oficial" de que vaya a celebrarse en la capital cántabra.

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha considerado que "no se puede mirar hacia otro lado". "La Ley de Memoria Democrática, el Código Penal y la Constitución establecen límites muy claros frente a la apología del fascismo y la incitación al odio. Lo que está en juego es la defensa de la democracia y de la convivencia ciudadana. Tolerar este festival sería una vergüenza para Santander y una claudicación democrática", ha opinado.

Y es que, a su juicio, con este evento "no hablamos de cultura, sino de "adoctrinamiento antidemocrático". En este sentido, ha señalado que, en ediciones anteriores, "sirvió para lanzar consignas neonazis en plena Plaza del Ayuntamiento y para difundir mensajes que humillan la memoria de las víctimas del fascismo".

Por su parte, Podemos ha manifestado que la Asociación Cultural Alfonso I está dirigida por Sinforiano Bezanilla Bolado, "con trayectoria en Falange Cantabria y Frente Nacional" y el evento cuenta con la participación de grupos y ponentes "vinculados a la ultraderecha europea", conocidos por su "ideología neonazi y por la exaltación de regímenes genocidas como el franquismo, el nazismo o el fascismo italiano".

Fernández ha indicado que ya el año pasado se denunció públicamente este festival y que, "gracias a la presión ciudadana, se consiguió frenar parte de sus actividades", algo que se debe volver a hacer para evitar que "Santander se convierta en un escaparate de la intolerancia", ha defendido.

A su juicio este festival "no es un hecho aislado ni una mera actividad privada", sino que "forma parte de una red internacional de propaganda fascista" y "pretende servir de espacio de captación y adoctrinamiento de jóvenes, con riesgos reales para la seguridad pública".

"Exigimos al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria que asuman su responsabilidad democrática y no permitan que en nuestra tierra se blanqueen discursos de odio", ha recalcado la líder autonómica de Podemos, Mercedes González.

En este sentido, ha indicado que "hay leyes claras, como la Ley de Memoria Democrática, que prohíben actos de exaltación del franquismo y del fascismo, y artículos del Código Penal que sancionan la incitación al odio", por lo que "no es tolerable que se mire hacia otro lado".

Entre los contrarios al evento también se encuentra el colectivo de bandas Rock contra el Fascismo, que ha advertido que el Galerna Fest "no es un festival" sino "un campo de entrenamiento del odio".

PROGRAMA ANUNCIADO

El Galerna Fest, anunciado por la organización como "un faro en mitad de la tormenta", prevé conciertos de bandas como Los SDR, o los italianos Gesta Bellica y Still Burnin' Youth, entre otras, y diversas conferencias, si bien en el cartel del evento no se indica el lugar de celebración.

Así en la jornada del viernes, el gallego Aquilino Fariñas presentará su libro 'Democracia. El gran fraude' y David Junco hablará de 'Sindicalismo Revolucionario vs Capitalismo Global'.

Para el sábado está prevista la presentación de Vanguardia Juvenil y el evento que la organización ha denominado 'Remigración', que en este caso sí tiene fecha, hora y lugar programado: el sábado 27, a las 17.00 horas, en la calle Menéndez Pelayo de Santander, esquina con la calle del Sol.