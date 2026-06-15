Pascual cree que la huelga médica de esta semana incrementará en 500 operaciones pendientes

Concentración de médicos en Valdecilla el jueves, 21 de mayo, para reivindicar un Estatuto Marco propio para la profesión. Foto de archivo - EUROPA PRESS

El consejero de Salud asegura que las listas de espera están aumentando exclusivamente por las huelgas SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha vaticinado que la quinta semana de huelgas del Sindicato Médico, que comienza este lunes, acarreará un incremento de 500 operaciones pendientes.

A preguntas de los periodistas tras la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, Pascual ha asegurado que las listas de espera en los hospitales están aumentando "exclusivamente por la huelga", y cree que sino la región estaría "en cifras récord de bajada".

"Va a ser la misma dinámica que otras semanas porque es la tónica habitual de la huelga. Habrá un 21 o 22 por ciento de profesionales que no acudan a trabajar, por lo que el impacto asistencial va a ser muy alto", ha dicho.

Por su parte, el Sindicato Médico ha indicado a Europa Press que se espera un seguimiento de la huelga "semejante a las de semanas previas".

César Pascual ha reconocido que la huelga va a traer consigo "mucha consulta suspendida, mucha prueba diagnóstica suspendida y mucha actividad quirúrgica suspendida".

El titular de Salud cree que el balance final de la semana será similar a las anteriores, por lo que, al final de estos seis meses en los que ha habido huelgas, incluyendo diciembre del año pasado, habrá unos 160.000 actos médicos suspendidos.

Pascual ha afirmado que espera que tras el verano no se intensifiquen las huelgas y no haya una indefinida como ha dicho el Sindicato Médico porque, de ser cierto, "el Sistema Nacional de Salud entraría en caos".

Finalmente, el consejero ha explicado que de cara al verano su área está replanificando los casos porque, "como se ha quedado mucha gente con motivo de la huelga aplazada", se está priorizando, no solo el criterio de antigüedad, sino otros que tienen que ver con la clínica y con el estado del paciente.