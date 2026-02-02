Pascual dice que las urgencias atendieron un 0,5% más de pacientes en diciembre a causa de la huelga médica

Archivo - Ambulancias en Urgencias del Hospital Valdecilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual (PP), ha negado que las urgencias del Servicio Cántabro de Salud (SCS) sufran un problema asistencial, ya que, según los datos que ha aportado, atendió 29.843 urgencias en diciembre, un 0,5% más que el mismo mes de 2024 y un 4,3% menos que en diciembre de 2023; y que ese "repunte puntual" lo causó la huelga médica, celebrada del 9 al 12 de dicho mes.

Así ha respondido en la sesión parlamentaria de este lunes a la interpelación de la diputada y candidata regionalista a las elecciones autonómicas de 2027, Paula Fernández, a quien le ha contestado que lo que el PRC presenta "como un colapso es en realidad la consecuencia de un sistema complejo, sometido a picos asistenciales de demanda estacionales que cualquier gestor mínimamente serio conoce".

En esta línea, Pascual ha reiterado que "no hay explosión asistencial, colapso o deterioro súbito del sistema público". Por ello, ha afirmado que cuando Fernández presenta esos datos como un fracaso "solo demuestra dos cosas: o no entiende cómo funciona la sanidad, o sí lo entiende perfectamente y prefiere mentir".

Sobre las movilizaciones de los profesionales médicos contra el Estatuto Marco, el consejero ha defendido que provocaron una reducción de la actividad en consultas y en otros dispositivos asistenciales, y "parte de la demanda se desplaza a las urgencias". Sin embargo, ha asegurado que, a pesar del aumento de la actividad, "el sistema respondió".

En este sentido, ha afirmado que las urgencias han funcionado "por la labor de los profesionales y de los gestores que elaboraron los planes de contingencia".

En cuanto al Hospital Marqués de Valdecilla, Pascual ha reiterado que en 2025 redujo un 1,9% su actividad en urgencias respecto al año anterior, y un 4,49% respecto a 2023, con el "repunte puntual" de los días de la huelga.

También, ha negado que las atenciones en la urgencias cántabras de nivel 3 o nivel 4 -de grado hospitalario- sufran demoras de siete horas mientras que en los niveles 1 ó 2 -correspondientes a urgencias no hospitalarias- "puede que en un hospital se atiendan más tarde".

Ha insistido en que el Gobierno de Cantabria dispone de una planificación y no necesitará nuevos médicos de urgencias hasta "dentro de 10 años, por la plantilla que tenemos", debido a que contará con suficientes profesionales acreditados "para cubrir todas nuestras vacantes".

Asimismo, ha criticado al PRC por no apoyar los Presupuestos para 2026, que recogían 200 millones de euros más que los de 2025, de los que el 50% del incremento "venía a la Consejería de Salud para mejorar el sistema sanitario".

"LA RESPUESTA POLÍTICA NO LLEGA O LLEGA TARDE"

Por su parte, la regionalista Paula Fernández ha criticado que el SCS "está funcionando al límite durante demasiados días y semanas y con una respuesta política que llega tarde o no llega".

Además, ha sostenido que la presión asistencial en Cantabria aumenta anualmente un 5%, "una situación sostenida a lo largo del tiempo derivada de una sobrecarga de trabajo en nuestros hospitales que ha devenido en un problema estructural".

Más allá, ha denunciado que "la acumulación de pacientes en los pasillos, en zonas no habilitadas, separadas por biombos, está pasando demasiados días"; y que "puntualmente falta material, camillas y sillas de ruedas para atender a pacientes con dolores torácicos o diabetes con picos de hipoglucemia".

En esta línea, ha censurado una situación "estructural" en el sistema público, que "está al límite porque no hay una correcta planificación, porque faltan profesionales o no se cubren adecuadamente bajas y turnos, y no hay disponibilidad de camas en planta y no se pueden hacer los ingresos necesarios en los tiempos previstos".

"Es lamentable comprobar que los problemas que prometieron solucionar y que criticaban cuando estaban ustedes en la labor de la oposición, no solo no se han solucionado, sino que se están agravando y ustedes no reaccionan porque niegan la mayor", ha dicho la regionalista.

Por último, ha afirmado que los responsables de Salud "se han mostrado incapaces de reforzar la Atención Primaria, de resolver los problemas para atraer y fidelizar médicos y de mantener una adecuada interlocución y relación con los profesionales sanitarios".