Pascual: "Santa Clotilde no compite con el sistema sanitario público, forma parte de él"

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha defendido que el hospital privado de Santa Clotilde "no compite con el sistema sanitario público" sino que "forma parte de él" y por eso el Gobierno regional ha decidido "integrarlo" en el mismo, a través de un convenio singular al que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) destinará 216 millones de euros repartidos en 15 anualidades.

Así lo ha manifestado este martes durante su intervención en el hospital, en el marco de los actos conmemorativos de la festividad de San Juan de Dios, fundador de la orden hospitalaria propietaria del centro santanderino.

En este evento, el titular de Salud ha asegurado que "la sanidad del siglo XXI no se construye levantando muros entre las instituciones sanitarias, se construye tejiendo redes de colaboración y hoy Santa Cotilde forma parte de esta red".

Para Pascual, la sanidad pública "no se define por quién es el propietario de un edificio, se define por a quién sirve y este convenio sirve a los ciudadanos de Cantabria".

En esta línea, ha rechazado "la batalla ideológica" de la región, en la que se repite "hasta el agotamiento la palabra privatización de forma manipuladora y profundamente deshonesta".

"Atacar una colaboración que mejora la asistencia sanitaria no es defender la sanidad pública. De ninguna manera. Lo que se está haciendo es degradar el debate político, es reducir la sanidad a un eslogan, es convertir la salud de los ciudadanos en un campo de batalla ideológico, y eso sí que es deshonesto", ha argumentado.

El consejero cree que el "verdadero" debate versa sobre "si queremos un sistema sanitario que utilice todos los recursos disponibles para atender mejor a los pacientes o un sistema atrapado en trincheras ideológicas".

Además, ha señalado que el convenio singular "no es una concesión, un privilegio o una anomalía. Es una herramienta de gestión sanitaria perfectamente legal, utilizada en muchas comunidades autónomas y diseñada con un objetivo muy sencillo: poner todos los recursos disponibles en Cantabria al servicio de los pacientes".

El representante del Gobierno regional ha celebrado este convenio como "una oportunidad de sumar recursos, capacidades y talento para atender a los ciudadanos", algo que para Pascual "debería ser de sentido común".

Según el consejero, los trabajadores de Santa Clotilde "durante décadas" han demostrado el valor de su servicio "con profesionalidad, humanidad y una calidad asistencial que nadie puede poner en duda".

ACTOS CONMEMORATIVOS

Esta intervención ha tenido lugar en el hospital Santa Clotilde tras la celebración de la eucaristía de San Juan de Dios y de la actuación de la agrupación musical Cuarteto Ravel.

Asimismo, han intervenido el hermano superior de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, José Luis Martín; el director gerente del Hospital Santa Clotilde, Ricardo Sanchís; la responsable del Área Social del Hospital Santa Clotilde, Mónica Ibáñez; y la concejala de Salud del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo.

Esta última ha excusado la ausencia de la alcaldesa, Gema Igual, y se ha mostrado "emocionada" en una semana marcada por el accidente mortal de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes de 19 a 22 años, unos hechos por los que "aún estamos conmocionados", ha dicho. Por otro lado, ha felicitado a la institución, a sus 230 trabajadores y 30 voluntarios por un proyecto para le que ha ofrecido ampliar la colaboración del Ayuntamiento.

Por su parte, Ibáñez ha presentado la hoja de ruta del Área Social de la institución, que se centra en los proyectos 'Rural Domus', para mejorar la atención domiciliaria a personas mayores de entornos rurales y ofrecer una titulación a colectivos con dificultades de acceso a empleo; 'Inserta Cuidados', que desarrolla una plataforma multiservicios en colaboración con hospitales de Pamplona y León; y 'Recetas de Vida', un libro gastronómico que ha contado con chefs con estrella Michelin.