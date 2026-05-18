Pascual vaticina un horizonte "todavía mucho más negativo" en la huelga médica ante la "incapacidad" de la ministra

Archivo - El consejero de Salud, César Pascual - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual (PP), ha vaticinado un horizonte todavía "mucho más negativo" en el contexto de protestas de los médicos, ya que ha advertido que si éstos endurecen su postura y cumplen sus amenazas de ir a la huelga indefinida y dejar de hacer actividad extraordinaria de tarde, la situación sanitaria se complicaría "muchísimo".

En el primer día de la cuarta semana de la huelga de los médicos, el consejero ha lamentado que el paro de los próximos cinco días volverá a suponer en la comunidad otras 500 intervenciones y 20.000 consultas "perdidas", todo por la "incapacidad" de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Y ha añadido que "el problema es que no le vemos solución" al conflicto --con el que el colectivo rechaza el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio y reclama un texto propio--, toda vez que, ya encarada la cuarta semana de paro, la titular de esta cartera no ha citado al comité de huelga para sentarse a negociar y tratar de poner fin a un problema que "se está enquistando y que cada vez va a tener más dificultades".

De hecho, cree que el conflicto puede derivar ya a la vía judicial. "En el momento que los ciudadanos realmente empiecen a acusar las deficiencias del sistema, estaremos hablando de otras condiciones que probablemente sean hasta judiciales", ha opinado.

Y es que, según ha indicado, en el caso de Cantabria se estima que "entre el 20% y el 22%" de los médicos se sumarán de nuevo a la huelga como en las anteriores ocasiones, si bien el impacto asistencial es "muchísimo mayor" porque se trata de profesionales "clave que están en puntos críticos, con lo cual el bloqueo de la actividad asistencial es tremendo".

"Volveremos a tener 500, 600 intervenciones perdidas, y cuando digo perdidas es que no se pueden recuperar", ha advertido Pascual, añadiendo que, con las otras tres semanas de huelga en los pasados meses, ya se acumulan "miles" de consultas y operaciones afectadas.

Además, "va a ser muy difícil, cuando no misión imposible" recuperar toda esa actividad al estar cerca de entrar en el periodo estival en el que los profesionales hacen uso de sus vacaciones.

TÓPICOS IDEOLÓGICOS

En este contexto, el consejero ha reprochado a la ministra que "trate de politizarlo" y diga que "las comunidades del PP estamos promoviendo la huelga".

"Yo creo que este es un reduccionismo muy simplista y que otra vez la ministra se está dejando llevar por tópicos ideológicos y no está afrontando la realidad", ha sentenciado Pascual a preguntas de los medios en la Consejería, con motivo del acto de bienvenida a los participantes del programa 'Hope 2026'.

En este punto, ha criticado que la ministra mantenga esa postura y "niegue la negociación" cuando el impacto es para las autonomías. "Es muy fácil estar en un Ministerio cuando no te impacta a ti, porque tú no tienes listas de espera, tú no tienes hospitales, tú no tienes ciudadanos a los que atender, ciudadanos que te reclaman que se les asista", ha sentenciado.

De hecho, ha destacado que en Cantabria ya se han implantado "todas las medidas que ella dice que hagamos las comunidades" y ya está en marcha "todo lo que ha pedido el Sindicato Médico": "En Cantabria hay jornada de 35 horas; los viernes se libra la guardia; los festivos se libra; ahora vamos a pagar las guardias del sábado igual que el domingo...".

"No se preocupe que en Cantabria lo tenemos resuelto. Que nos resuelva ella lo que le compete, porque los ciudadanos de Cantabria no tienen por qué pagar sus caprichos y su incapacidad de sentarse en la silla de ministra".

Para Pascual, "parece que la ministra no se da cuenta" de la gravedad del conflicto" cuando, si los médicos deciden acudir a la huelga indefinida tal y como han advertido, "las comunidades autónomas nos quedamos sin herramientas para poder funcionar".

IMPACTO DE NO TENER PEONADAS

De hecho, ha dicho que "no quiere ni pensar" en el impacto que tendría dejar de hacer actividad extraordinaria por la tarde --las conocidas como 'peonadas'--, un apoyo "muy importante" para mantener las listas de espera. "Si nos quitamos eso ya entraríamos en una situación tremendamente peligrosa para los ciudadanos de Cantabria, porque ya pondríamos en cuestión la seguridad clínica de los pacientes".

Precisamente, Pascual ha hecho estas declaraciones el día en el que el PSOE ha llevado al Pleno del Parlamento una moción con un plan para reducir las listas de espera en la que, entre otras medidas, ha propuesto que los quirófanos y equipos funcionen por las tardes de forma ordinaria y no extraordinaria, reduciendo así las peonadas y también "derivaciones privadas"

Sin embargo, el consejero ha indicado que la actividad de las peonadas y la sanidad privada no es "ni mucho menos lo que dice el PSOE". En concreto, ha indicado que, por cada 40.000 intervenciones en la pública, se realizan 5.000 en la privada, y que las peonadas contribuyen a un "12% como mucho" en algunas áreas y en otras "ni el 5%".