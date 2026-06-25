El Paseo de la Fama de Tetuán dedicará una estrella al ilusionista Raúl Alegría - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de la Fama de Tetuán contará con una nueva estrella, que se descubrirá el próximo domingo 28 de junio, dedicada al ilusionista, actor y director santanderino Raúl Alegría, en un acto organizado por la Asociación de Hosteleros y Comerciantes de Tetuán, Barrio Camino y Adyacentes en colaboración con el Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado este jueves en un comunicado la alcaldesa, Gema Igual, quien ha mantenido un encuentro con Alegría, al que ha calificado como "un orgullo para Santander por su trayectoria profesional y su contribución a la proyección de la ciudad a nivel nacional e internacional".

La regidora ha felicitado a Alegría y ha considerado que esta distinción en el Paseo de la Fama es "un merecidísimo reconocimiento a un santanderino que siempre se ha distinguido por su permanente vínculo con la ciudad, por traer a Santander propuestas siempre novedosas y enriquecedoras, y por ser uno de los rostros fieles en multitud de eventos, festivales y, también, iniciativas solidarias".

También ha recordado que Alegría, director del Circo Quimera y doble campeón de España de Magia, ha actuado en ciudades de todo el mundo y ha cosechado reconocimientos y premios en certámenes nacionales e internacionales.

Durante el encuentro, en el que ha estado acompañada por la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, la alcaldesa también ha felicitado a los comerciantes y hosteleros del entorno por su iniciativa y por todas sus aportaciones para dinamizar este barrio.

Asimismo, ha señalado que las Estrellas de la Fama de Tetuán "han dado un toque de distinción a un barrio emblemático de nuestra ciudad, convirtiéndose en un espacio de reconocimiento al talento y al orgullo santanderino y cántabro, al tiempo que se ha consolidado como un atractivo para vecinos y visitantes".

Al respecto, ha apuntado que el acto, que tendrá lugar este domingo a partir de las 13.00 horas, "será mucho más que el descubrimiento de una nueva estrella: será una jornada de encuentro, con actuaciones y actividades pensadas para dinamizar el barrio, apoyar al comercio y la hostelería de la zona y seguir reforzando la identidad de Tetuán como un lugar vivo, participativo y lleno de historia".

"Una iniciativa que, desde su creación en 2015, ha contribuido a poner en valor el barrio y a atraer cada año a numerosos asistentes", ha añadido.

Con la que se descubrirá en homenaje a Raúl Alegría, Tetuán sumará ya trece estrellas dedicadas a David Bustamante, el ilustrador José Ramón Sánchez, el futbolista Paco Gento, la atleta Ruth Beitia, el actor Eduardo Noriega, el ciclista Óscar Freire, los racinguistas Manolo Preciado y Nando Yosu, la actriz Marta Hazas, el cantante Rulo, el artista Óscar San Miguel 'Okuda', y el exboxeador Ceciliio 'Uco' Lastra.