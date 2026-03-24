El paseo guiado 'Torrelavega en Femenino' dará a conocer este viernes a mujeres referentes de la ciudad

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, con el cartel de 'Torrelavega en Femenino' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oficina municipal de igualdad Espacio Mujeres ha organizado para este viernes, 27 de marzo, la actividad 'Torrelavega en femenino', un paseo guiado por la ciudad para dar a conocer a mujeres torrelaveguenses y su contribución a la vida social, cultural y económica del municipio.

El paseo tendrá lugar de 10.00 a 13.00 horas, con salida desde Espacio Mujeres, e incluirá diferentes paradas en las que se recordará a mujeres significativas de la ciudad y se reflexionará sobre los avances y retos pendientes en igualdad.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa "que busca visibilizar las historias y los referentes femeninos de nuestra ciudad, acercándolos a la calle y haciéndolos parte de nuestro día a día".

Portilla ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la oficina de igualdad, "un recurso municipal de referencia en Torrelavega para la promoción de la igualdad real y efectiva, el acompañamiento a las mujeres y la sensibilización de toda la población en materia de igualdad de género y derechos".

Portilla ha subrayado que actividades como ésta "encajan plenamente en los objetivos de la Agenda 2030 y consolidan a Espacio Mujeres como un espacio vivo, abierto y cercano, que impulsa programas educativos, acciones de sensibilización y propuestas participativas para construir una Torrelavega más justa e igualitaria".