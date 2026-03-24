El paseo guiado 'Torrelavega en Femenino' dará a conocer este viernes a mujeres referentes de la ciudad

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, con el cartel de 'Torrelavega en Femenino'
La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, con el cartel de 'Torrelavega en Femenino' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 24 marzo 2026 13:21
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TORRELAVEGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oficina municipal de igualdad Espacio Mujeres ha organizado para este viernes, 27 de marzo, la actividad 'Torrelavega en femenino', un paseo guiado por la ciudad para dar a conocer a mujeres torrelaveguenses y su contribución a la vida social, cultural y económica del municipio.

El paseo tendrá lugar de 10.00 a 13.00 horas, con salida desde Espacio Mujeres, e incluirá diferentes paradas en las que se recordará a mujeres significativas de la ciudad y se reflexionará sobre los avances y retos pendientes en igualdad.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa "que busca visibilizar las historias y los referentes femeninos de nuestra ciudad, acercándolos a la calle y haciéndolos parte de nuestro día a día".

Portilla ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la oficina de igualdad, "un recurso municipal de referencia en Torrelavega para la promoción de la igualdad real y efectiva, el acompañamiento a las mujeres y la sensibilización de toda la población en materia de igualdad de género y derechos".

Portilla ha subrayado que actividades como ésta "encajan plenamente en los objetivos de la Agenda 2030 y consolidan a Espacio Mujeres como un espacio vivo, abierto y cercano, que impulsa programas educativos, acciones de sensibilización y propuestas participativas para construir una Torrelavega más justa e igualitaria".

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