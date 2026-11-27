La Consejera De Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca Y Alimentación, María Jesús Susinos, Preside La Reunión Del Patronato Del Parque Natural De Las Marismas De Santoña, Victoria Y Joyel. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel ha celebrado este viernes su reunión anual en la que se ha realizado el balance de gestión del periodo 2025-2026, se ha informado sobre el nuevo PORN y se han presentado actuaciones como el proyecto europeo FLYWAY, el LIFE Humedales y la restauración de marismas y sistemas dunares del espacio protegido.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que la reunión, presidida por la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha permitido repasar el estado de conservación y gestión de uno de los espacios naturales "más emblemáticos de Cantabria", así como avanzar en nuevos proyectos destinados a reforzar la protección de los humedales, mejorar el conocimiento científico de sus ecosistemas y continuar la restauración de hábitats de alto valor ecológico.

Entre los asuntos más relevantes abordados durante la sesión figura la situación administrativa del espacio tras la anulación judicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado en 2018.

Se comenzarán los trabajos necesarios para la redacción de un nuevo instrumento de planificación que incorpore los criterios establecidos por el Tribunal Supremo y garantice una gestión adecuada de este enclave de referencia para la conservación de la biodiversidad.

Durante la reunión, también se ha puesto de manifiesto la importancia de los programas de seguimiento científico que se desarrollan en el parque natural.

En este sentido, los censos de aves acuáticas realizados en 2025 contabilizaron 14.293 ejemplares pertenecientes a 53 especies, unos datos que permiten evaluar la evolución de las poblaciones de aves y contribuyen al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales asociados a la conservación de humedales y aves migratorias.

Además, se ha dado cuenta del estudio monográfico elaborado por SEO Bird Life que recopila más de dos décadas de censos de avifauna, constituyendo una herramienta de gran utilidad para orientar futuras decisiones de gestión.

La sesión también ha servido para repasar los avances de distintos proyectos de restauración ecológica y control de especies exóticas invasoras.

Entre ellos destaca el proyecto europeo LIFE COOP CORTADERIA, que continuará hasta 2028 con actuaciones destinadas a contener la expansión del plumero en el ámbito de la Red Natura 2000, así como los trabajos desarrollados para la restauración de sistemas dunares y marismas mediante la eliminación de especies invasoras y la mejora de la funcionalidad de los hábitats costeros.

PROYECTOS FUTUROS

Desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se ha informado a los miembros del patronato sobre el estado de tramitación de los diferentes proyectos que forman parte del Saneamiento Integral de las Marismas de Santoña, una actuación que se ha retrasado desde hace varios años y que está previsto que finalice en 2031.

Por otro lado, se ha abordado la presentación de los nuevos proyectos previstos para los próximos años.

Entre ellos figura el proyecto FLYWAY, una iniciativa internacional financiada por la Comisión Europea que permitirá desarrollar herramientas de seguimiento ambiental orientadas a la gestión adaptativa de humedales costeros utilizados por aves migratorias.

Asimismo, el parque participará en el proyecto LIFE Humedales, coordinado por la Fundación Biodiversidad, que impulsará durante la próxima década actuaciones de restauración en diversos enclaves del espacio protegido, entre ellos las marismas de Joyel, Victoria y Bengoa y el sistema dunar de Helgueras.

Durante la reunión, los patronos también han analizado la evolución de los programas de uso público y educación ambiental.

Las actividades desarrolladas a través del programa Naturea permitieron atender a más de 18.600 visitantes durante 2025, consolidando el interés social por este espacio natural.

De cara a 2027 se reforzarán las actividades dirigidas a escolares y se ampliarán las herramientas de divulgación ambiental, manteniendo los servicios de atención e interpretación en los principales equipamientos del parque.

Finalmente se ha avanzado en el programa preliminar del XX Festival de la Migración de las Aves que se celebrará en septiembre de 2027 con el objetivo de que esta edición sea más ambiciosa en contenidos, actividades y expansión a la totalidad de municipios del Parque Natural.