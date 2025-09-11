El patrullero de la Armada 'Arnomendi' ofrecerá dos jornadas de puertas abiertas en Santander

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patrullero de altura 'Arnomendi', que se encuentra realizando tareas de vigilancia e inspección pesquera en el marco del Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP) en aguas del Océano Atlántico, estará atracado en el puerto de Santander entre los días 16 y 19 de septiembre y se podrá visitar en dos jornadas de puertas abiertas el martes y el miércoles.

La Comandancia Naval de Santander ha informado que el 'Arnomendi' salió de Ferrol el pasado 5 de septiembre para llevar a cabo las campañas de vigilancia e inspección de pesca del bonito y el Plan de Despliegue Conjunto (o en inglés Joint Deployment Plan), lo que les mantendrá fuera de su puerto base por un periodo de un mes, aproximadamente.

Una vez finalizada su participación en la Campaña del Bonito, el buque tiene previsto recalar en Santander el próximo martes 16 de septiembre para descanso de la dotación y relevo de inspectores.

El barco permanecerá abierto a las visitas durante su escala: el martes 16, de 16.00 a 19.00 horas y el miércoles 17, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Una vez finalizada la escala, el viernes 19, el buque se hará de nuevo a la mar para iniciar la Campaña JDP y continuar con los cometidos de vigilancia e inspección de buques pesqueros en general, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, el 'Arnomendi' efectúa también labores de apoyo a la flota dedicada a esta pesquería.

Para desempeñar las tareas de inspección pesquera durante estas campañas, el 'Arnomendi' cuenta con la participación de un inspector de la Secretaría General de Pesca en cada una de las campañas.

El patrullero es el tercer buque de la clase Chilreu y fue construido en los astilleros Freire de Vigo (Pontevedra) en el año 2000. Está encuadrado en las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol y está al mando del capitán de corbeta Francisco Gil Gómez. Para esta campaña cuenta con una dotación de 33 personas.