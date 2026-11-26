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SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad del curso 2026-2027 tendrá lugar del 1 al 3 de junio en la convocatoria ordinaria y del 29 de junio al 1 de julio en la extraordinaria.

Así lo ha aprobado la Comisión Organizadora de la PAU de Cantabria en la sesión ordinaria que ha celebrado este jueves en la que ha dado luz verde a los principales aspectos organizativos para el curso actual, según ha informado la Universidad de Cantabria (UC).

Se prevé que alrededor de 3.100 estudiantes participen en las pruebas ordinarias de la PAU, una cifra similar a la registrada en el curso anterior.

La Comisión también ha ratificado la estructura de coordinación académica de las materias PAU para el próximo curso. En total, se han designado responsables para las 31 materias de la fase general y las específicas dirigidas al acceso desde otras vías educativas, reforzando la colaboración entre profesorado universitario y de Enseñanza Secundaria. Asimismo, se ha aprobado el protocolo de actuación y el plazo de llamamiento de los vocales que participaran en las pruebas.

En términos organizativos, la PAU 2027 contara con un número similar al del curso pasado, con más de 360 vocales correctores, 15 sedes distribuidas por toda Cantabria y más de 17.000 ejercicios a corregir en la convocatoria ordinaria.

Durante la sesión también se ha presentado un informe detallado sobre la PAU 2026. La Comisión ha destacado el "elevado nivel de participación" del alumnado en la convocatoria de 2026, con una tasa de realización de exámenes del 96,1%, así como la "estabilidad y solidez" del sistema organizativo desplegado conjuntamente por la UC y la Consejería de Educación.

Por último, se ha aprobado la actualización de las orientaciones y guías de calificación de varias materias, así como el mantenimiento de los procedimientos de revisión externa de exámenes (se hará doble revisión de 18 de las 31 materias de la prueba) y de adaptación para estudiantes con necesidades educativas específicas, con el objetivo de seguir garantizando la calidad, equidad y transparencia del proceso de acceso a la universidad.

La Comisión, presidida por el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento, Íñigo Casafont Parra, está integrada por representantes de la UC y de la Consejería, con el objetivo de coordinar y garantizar el correcto desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad en nuestra comunidad autónoma.