Paula Fernández (PRC) cree que el accidente del Bocal tendrá "responsabilidades políticas"

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en la playa de El Bocal, a 5 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España).- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PRC a las próximas elecciones, Paula Fernández, cree que hay que "llegar hasta el final" en el accidente de El Bocal de Santander, en el que el pasado martes fallecieron seis jóvenes y una resultó herida grave, y ha augurado que "habrá responsabilidades políticas sin ninguna duda".

Así lo ha valorado Fernández este lunes a preguntas de la prensa. "Yo creo que ha sido terrible, que hay que dejar que trabaje la Justicia, es fundamental que respetemos el trabajo de la investigación judicial y, desde luego, hay que esperar y llegar hasta el final en un asunto en el que hay responsabilidades", ha subrayado.

La también diputada regionalista ha hecho estas declaraciones tras la reunión con la Junta de Personal Docente sobre la adecuación salarial. "Hay que dejar a la Justicia que trabaje", ha reiterado.