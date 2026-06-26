PCTCAN y Parque Tecnológico GARAIA celebran el 2 de julio su segundo encuentro de colaboración empresarial - GARAIA PARQUE TECNOLÓGICO

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), dependiente de la Consejería de Industria de Cantabria, y el Parque Tecnológico GARAIA (Mondragón, Guipúzcoa) celebrarán el 2 de julio el segundo encuentro empresarial en el marco del Programa de Hermanamiento 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación entre ambos ecosistemas de innovación y favorecer la generación de nuevas oportunidades de negocio.

El Ejecutivo cántabro ha informado que la sesión se desarrollará a partir de las 12.30 horas en la Sala Multiusos de BISALIA Co.Lab (planta -1) y reunirá a empresas de ambos parques tecnológicos en un formato diseñado para facilitar el contacto directo entre profesionales y organizaciones con intereses complementarios.

A diferencia del primer encuentro, celebrado en marzo mediante videoconferencia, esta segunda edición apuesta por un formato presencial basado en reuniones B2B que permitirán a las empresas participantes presentar sus capacidades, identificar posibles sinergias y explorar vías de colaboración.

Por parte del Parque Tecnológico GARAIA participarán las empresas Roganet, Dualia, nGloba Strategy, DAF Global Solutions, MVE y Galbaian, representantes de sectores como la digitalización industrial, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la consultoría estratégica, la automoción y la propiedad industrial e intelectual.

El encuentro está dirigido a las empresas instaladas en PCTCAN interesadas en ampliar su red de contactos, establecer alianzas estratégicas y conocer de primera mano proyectos y capacidades de compañías pertenecientes a otros entornos de innovación.

Tras las reuniones empresariales, los asistentes podrán continuar compartiendo experiencias e intercambiando contactos durante un almuerzo networking ofrecido por el PCTCAN.

Esta iniciativa forma parte del programa de colaboración que ambos parques tecnológicos desarrollan durante 2026 para impulsar la conexión entre empresas innovadoras, promover proyectos conjuntos y favorecer el intercambio de conocimiento entre Cantabria y el País Vasco.

Las empresas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por PCTCAN e indicar las empresas con las que desean mantener reuniones. Formulario de inscripción: https://forms.gle/uKLGfWNY6uGoyyETA