Presentación de las Fiestas de San Juan. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Peña Racinguista Ojáncanos será la pregonera de las Fiestas de San Juan de Maliaño, que se celebrarán del 19 al 24 de junio con más de 60 horas de actividades y 13 días de feria.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán ha presentado este jueves la programación de las fiestas patronales, cuyo éxito, ha destacado se centra en "la movilización de vecinos y vecinas de todas las edades".

En este punto, ha hecho hincapié en que la presente edición alcanzará "cifras récord de participación", con más de 2.000 peñistas integrados en cerca de medio centenar de peñas.

Se trata de unas fiestas patronales que combinan tradición, música, actividades familiares y propuestas protagonizadas por asociaciones y colectivos locales.

En este sentido, el alcalde ha puesto en valor "la dimensión" que han alcanzado estos festejos en los últimos años. "Cada vez que el Ayuntamiento de Camargo presenta las Fiestas de San Juan, Cantabria abre su agenda para apuntarse las fechas que no quiere perderse", ha afirmado.

En la presentación también han participado Gonzalo Rodeño y Mario Palazuelos, de la Peña Racinguista Ojáncanos. Para Movellán, su elección como pregoneros supone un "reconocimiento" a una entidad con una larga trayectoria en la vida social del municipio, así como un homenaje al conjunto de la afición racinguista.

Por su parte, Rodeño ha trasladado que les "enorgullece enormemente" ser pregoneros en su pueblo, en un año en el que la entidad cumple 32 años de trayectoria con cerca de 500 socios.

Finalmente, la concejala de Dinamización Cultural y Festejos, Laura Ara, ha puesto en valor la "evolución" experimentada en estas fiestas en los últimos años.

"Volver a traer las ferias al Parque de Cros y hacer que haya un programa para todos los gustos y para todas las edades ha motivado, sin lugar a dudas, que la gente vuelva a tener interés por venir a San Juan", ha afirmado la edil, que ha subrayado el trabajo realizado para consolidar unas fiestas que, en su opinión, "han recuperado el protagonismo que merecen" dentro del calendario festivo del municipio.

PROGRAMACIÓN

Las ferias abrirán las puertas del evento este viernes, 12 de junio, en el Parque de Cros, donde permanecerán instaladas hasta el próximo 24 de junio. El Ayuntamiento ha establecido dos jornadas dedicadas al Día del Niño, los lunes 15 y 22, con las atracciones a mitad de precio, y una hora sin música durante todos los días de fiesta, de cinco a seis de la tarde, para favorecer la inclusión.

Mientras que la programación arrancará oficialmente el viernes 19 de junio con una fiesta en el Centro Social de Mayores y la actuación de la Escuela de Baile Dantea en la Plaza de la Constitución.

A continuación tendrá lugar la concentración de peñas en el pabellón del CEIP Pedro Velarde y el desfile hasta el Parque de Cros, donde se celebrará el pregón de las fiestas. La jornada concluirá con la actuación de Bombay y una sesión musical dirigida al público joven con la Fiesta Disco Titanium y los DJ Javi Guzmán y Dariwey.

El sábado 20 se celebrará el XV Concurso de Ollas Ferroviarias y la jornada incluirá la actuación de danza de la Escuela de Gloria Rueda, música en la calle y el concierto de El Arrebato, seguido de una sesión del DJ Diego Ceballos.

El domingo 21 se celebrará el II Concurso de Tortillas de las Peñas, en una jornada en la que se retransmitirá el encuentro entre España y Arabia Saudí del Mundial de Fútbol en la Plaza de la Constitución, tras lo que tendrá lugar el concierto de 'La última y nos vamos'. Y la orquesta 'La Misión' cerrará el tercer día de fiesta en el parking del Parque de Cros.

El lunes 22 estará dedicado especialmente a la danza, de la mano del Taller de Danza La Vidriera y la Escuela Project Dance Studio en la Plaza de la Constitución; mientras que el martes 23, Noche de San Juan, acogerá el encendido de la hoguera, el espectáculo de fuegos artificiales y la actuación de la Orquesta Panorama.

Las fiestas finalizarán el miércoles 24, festividad de San Juan, con los tradicionales actos religiosos y populares en el Alto Maliaño, el reparto del cachón, actividades infantiles y el concierto de Nando Agüeros.