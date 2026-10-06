Peregrinos por Cantabria convoca el II certamen de cortometrajes 'La Huella en Corto' - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Peregrinos por Cantabria, con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo, ha convocado la segunda edición de 'La Huella en Corto', el certamen de cortometrajes para promover la creación audiovisual vinculada al Camino de Santiago. El festival admitirá obras de ficción, animación y documentales de entre tres y seis minutos y concederá tres premios de 1.500, 1.000 y 500 euros.

Durante la presentación este martes en el Consistorio carmagués, la concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, ha indicado que esta iniciativa une "la creación audiovisual y el conocimiento de nuestro entorno". Así, ha señalado que el Camino de Santiago "forma parte tanto del patrimonio de Camargo como de las experiencias de quienes lo recorren y de quienes reciben a los peregrinos" y el certamen propone "convertir esas historias en cine y darles un espacio para llegar al público".

La primera edición reunió doce cortometrajes y celebró su gala en La Vidriera, una experiencia "sobre la que seguir construyendo" gracias al esfuerzo de una asociación del municipio "que impulsa un proyecto cultural e implica a los creadores", ha destacado la edil.

Por su parte, José María Balsa, miembro de la junta directiva y responsable de la sección de cine de Peregrinos por Cantabria, ha explicado que el festival mantiene las bases de su primera edición. "Nos sirve el Camino de Santiago como escenario, nos sirve como tema, nos sirve como inspiración", ha señalado Balsa, para quien repetir el certamen en las mismas fechas permitirá que los realizadores "identifiquen" esta cita dentro del calendario audiovisual.

En este sentido, ha apuntado que, tras valorar la respuesta obtenida el año pasado y la calidad de los doce trabajos presentados, el objetivo es consolidar el festival y su participación.

En la presentación de esta segunda edición también han participado Valeriano Teja, presidente de Peregrinos por Cantabria, y José Luis Calvo, miembro de la junta directiva y responsable, junto a Balsa, de la sección de cine de la asociación.

CERTAMEN

El plazo de presentación de cortometrajes permanecerá abierto del 20 de octubre al 14 de noviembre. A partir del 15 de noviembre y hasta la gala de entrega de premios, que se celebrará el 9 de diciembre en el Centro Cultural La Vidriera, se desarrollará la exhibición pública de las obras admitidas.

El concurso está dirigido a autores mayores de edad, que podrán presentar un único trabajo original. Las obras deberán tener una duración de entre tres y seis minutos, incluidos los créditos, y hacer referencia al Camino de Santiago y a la peregrinación jacobea a través de su argumento, sus localizaciones o sus valores humanos, sociales, históricos, naturales, culturales, religiosos y patrimoniales.

Se valorará especialmente la relación con el Camino de Santiago en Cantabria y el Camino Lebaniego. El jurado tendrá en cuenta tanto los valores cinematográficos y estéticos como la originalidad de los planteamientos, la relevancia de los temas y la capacidad de transmitir las experiencias y emociones de los peregrinos.

La sección competitiva contará con una única modalidad para ficción, animación y documental. Se admitirán obras que hayan participado en otros concursos y trabajos en cualquier idioma, siempre que incorporen subtítulos en español cuando se utilice una lengua diferente.

La inscripción se realizará mediante los formularios disponibles en la web de la convocatoria, acompañados de los datos del autor, la ficha técnica, la sinopsis y una breve presentación de su trayectoria y del objetivo de la obra. Los cortometrajes deberán entregarse en formato digital MP4, con codificación H.265/HEVC, proporción 16:9 y resolución mínima HD.

En cuanto al jurado, Balsa ha adelantado que la organización prevé contar de nuevo con los integrantes de la primera edición, como el documentalista, historiador e investigador, Daniel Vázquez; el productor de cine, Diego Aramburu; el periodista, Guillermo Balbona; el crítico cinematográfico, Juan Calvo; el productor, Jesús Choya y el director, guionista y productor, Rodolfo Montero, con Valeriano Teja como secretario.