Pérez Portilla (UGAM) reclama en Madrid medidas respecto al precio de los combustibles, la PAC y la carga burocrática

El sector primario cántabro se desplaza a la manifestación en Madrid - UGAM-COAG

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGAM-COAG (Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses), Luis Pérez Portilla, ha acudido a la movilización de este miércoles en Madrid para trasladar las reivindicaciones del sector primario regional relacionadas con el precio de los combustibles, la Política Agraria Común (PAC) y la carga burocrática

Pérez Portilla ha informado en un audio remitido a los medios que la organización ha concentrado en la plaza de Colón los tractores y autobuses procedentes de la comunidad autónoma. "Ya tenemos los tractores que han venido desde Cantabria aparcados aquí, en Colón, a la espera de que comience la movilización" y "también los varios autobuses que están llegando con ganaderos desde Cantabria para apoyar la movilización".

El dirigente de UGAM ha puesto el acento en la crisis de precios de los combustibles, que se está "disparando", como uno de los principales problemas del sector, así como los costes de producción, que "suben día a día".

Asimismo ha incidido en la "problemática" de la PAC, "que por mucho que nos digan ahora mismo que ha habido unas reuniones en Europa para hablar de la nueva PAC, seguimos sin saber con qué dinero contamos, cuál va a ser el barco financiero".

Además, Pérez Portilla ha trasladado la problemática del lobo en Cantabria como otra de las reivindicaciones principales, porque "no podemos soportar los ataques de la manera que los estamos soportando y acabando con la ganadería extensiva".

También ha denunciado la carga burocrática que soporta el sector, que ha calificado de "enorme" y "que hace falta liberalizar".

Y ha alertado de que "vemos como día a día el campo se queda sin ganaderos y agricultores, no hay relevo generacional y nadie pone remedio en ello".

Pérez Portilla ha censurado igualmente que sea el sector primario el que asuma los costes de los problemas económicos y comerciales del país. "Nosotros, como sector primario, no somos los que tenemos que pagar siempre el pato con los problemas de tratados de libre comercio, PAC, precios, burocracia...", ha denunciado.

Y ha enfatizado la necesidad de que la actividad agraria y ganadera sea económicamente viable, porque "dar de comer tiene que dar para poder vivir. Y nosotros ponemos alimentos sobre la mesa".

Al respecto, ha vinculado las reivindicaciones del sector con la soberanía alimentaria nacional, aseverando que ésta "está en juego" y "hay que protegerla".

El responsable de UGAM-COAG ha concluido reiterando el propósito de la movilización de este miércoles. "Hoy trasladaremos las reivindicaciones y esperemos que se nos escuche una vez más porque nuestro futuro va en ello".