Peridis afirma en la UIMP que "no hay nada mejor que la cultura para dar una buena noticia"

Imagen capturada del acto de investidura de Peridis como Doctor Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) - UIMP

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto, dibujante, humorista y escritor José María Pérez González 'Peridis', que ha sido investido este lunes como Doctor Honoris Causa en Humanidades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha afirmado que "no hay nada mejor que la cultura para dar una buena noticia".

En un acto solemne en el Palacio de La Magdalena, el escritor ha sido reconocido por su "extraordinaria labor" de defensa del patrimonio artístico y cultural.

Durante su intervención, Peridis ha subrayado que en la vida su sostén ha sido su familia, y ha abordado su llegada a Madrid saliendo de Aguilar de Campoo y sus recuerdos durante la restauración del monasterio de Santa María la Real.

Al respecto, ha señalado que la visita del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra "fue como que fuera Dios a vernos" y le dijo "que en la vida había visto una obra tan limpia y ordenada como esa".

Peridis ha apuntado que la restauración del monasterio fue posible gracias al trabajo colectivo, puesto que los jóvenes de Aguilar de Campoo fueron quienes empezaron a levantar las piedras.

Y ha opinado que la obra es tal que en los erasmus de Europa "hay tortas" para ir a Aguilar "porque lo llaman Hogwarts".

"Cuando llegan allí les fascina que es más antiguo que el castillo imaginario de Harry Potter. Eso tiene una profundidad muy grande, nosotros hemos hecho la magia", ha apostillado.

Por último, el humorista gráfico del diario El País ha recordado unas palabras que dijo Miguel de Unamuno, y es que "hasta una ruina puede ser una esperanza".

La profesora Mar Marcos Sánchez, que ha sido la madrina de Peridis, ha pronunciado la laudatio, en la que ha destacado que el escritor recibe este Honoris Causa porque es un creador "que no aburre nunca", y una persona capaz de crear cosas duraderas "con originalidad, trascendencia y una mirada positiva de la vida".

"Pese a que su faceta más popular es la de dibujante, por dar vida a sus animalillos políticos, con más de 30.000 viñetas, es una persona que aúna divulgación cultural, literatura y humor", ha dicho.

Finalmente, el rector de la UIMP, Ángel Pelayo, ha afirmado que el que se ha llevado a cabo este lunes es "un reconocimiento a una trayectoria universal y humana", porque Peridis "ha mejorado la sociedad".

"Pocas personas representan mejor los valores de esta universidad que Peridis", ha concluido.