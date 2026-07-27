El periodista Diego Balbontín protagonizará este miércoles una conferencia en Ramales sobre bolos

El periodista Diego Balbontín junto al creador de contenido Isidoro Baides. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista de Diego Balbontín protagonizará este miércoles, 29 de julio, una conferencia sobre bolos en Ramales de la Victoria dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

En un comunicado, la UC ha explicado que la charla 'Birle Cup: renovar la tradición para salvaguardar el futuro del bolo palma' girará en torno a la realidad que vive hoy este deporte y las posibles vías para revertir el poco seguimiento que tiene entre los jóvenes.

Para el ponente, "un bolo palma diferente tiene cabida en Cantabria", una convicción que hace tres años le impulsó a crear la Birle Cup.

Este proyecto, que nació con el apoyo de Richard Noya, fundador de Postureo Cántabro, convierte cada competición en un evento de entretenimiento donde las partidas conviven con actuaciones musicales, actividades familiares, creadores de contenido y otras iniciativas dirigidas a captar nuevos espectadores.

La intervención arrancará a las 20.00 horas en el Salón de Actos de la Fundación Orense, en donde analizará las razones por las que este deporte ha ido perdiendo presencia entre los más jóvenes y reflexionará sobre cómo conectar con una generación acostumbrada a consumir contenidos breves y dinámicos en plataformas como TikTok, Instagram o Twitch.

Según el periodista, el principal desafío no es únicamente dar mayor visibilidad al bolo palma, sino conseguir que las nuevas generaciones encuentren atractiva la experiencia de acudir a una bolera.

Por ello, considera necesario reflexionar sobre el formato con el que se presenta el bolo palma al público y adaptarlo a una sociedad cuyos hábitos de consumo del ocio han cambiado profundamente durante los últimos años.

Por otra parte, Balbontín ha reconocido el esfuerzo realizado por peñas, federaciones e instituciones para acercar el bolo palma a través de retransmisiones en directo y contenidos digitales, pero ha destacado que esa estrategia "no ha conseguido rejuvenecer el perfil del espectador".

Diego Balbontín ha asegurado que el objetivo de la Birle Cup jamás ha sido sustituir el modelo tradicional ni competir con campeonatos oficiales, sino servir como puerta de entrada para quienes nunca habían mostrado interés por este deporte. Para ello, este evento cuenta en cada edición con la presencia de rostros conocidos de Internet.