Las pernoctaciones hoteleras en Cantabria crecen un 2,3% en agosto, el cuarto mejor dato de la serie histórica

Archivo - Habitación de hotel - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Cantabria en agosto subieron un 2,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 562.421 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del cuarto mejor dato de pernoctaciones en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 1,59% menos de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, un total de 211.243 viajeros. Por nacionalidad, 158.490 eran residentes en España, el 75,03%, mientras que 52.753 (24,97%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 6,8% y los extranjeros aumentaron un 18,1%.

Del total de pernoctaciones en Cantabria, 446.766 las realizaron residentes en España (un 79,44%), mientras que 115.656 (20,56%) fueron residentes en el extranjero. Las primeras disminuyeron un 2,3% mientras que las de los segundos repuntaron un 24,8%.

La estancia media fue de 2,7 días, con un ligero aumento interanual del 0,1%. El número de plazas estimadas alcanzó las 23.181, un 0,2% más, y los establecimentos abiertos fueron 464, un 1,9% menos que hace un año.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 151,41 euros, lo que representa una subida del 10,9% interanual. En general, los precios se encarecieron un 8,98% respecto al año anterior en Cantabria.

En total, la comunidad alcanzó en agosto una ocupación del 75,47%, un 0,7% más que hace un año, y el sector hotelero empleó a 3.520 personas, un incremento del 2,4% interanual.

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 90,28%, seguida de Canarias (82,01%) y País Vasco (80,39%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla La Mancha, (37,66%), Extremadura (49,99%) y Castilla y León (54,32%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,29%) en agosto junto a Cataluña (18,58%) y Andalucía (15,82%).

NACIONAL

Las pernoctaciones en los hoteles españoles aumentaron un 1,4% en agosto hasta superar los 48,7 millones, en un mes en el que los precios hoteleros encarecieron un 6,3% y la facturación media por habitación ocupada se elevó hasta los 166,9 euros (+7,3%).

El comportamiento del sector hotelero reflejó dinámicas dispares según la procedencia del viajero: mientras que las pernoctaciones de los residentes en España sufrieron un descenso del 1,1%, las de los no residentes experimentaron un repunte del 2,8%.

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2026, las pernoctaciones registraron un incremento del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior (con subidas del 0,4% en nacionales y del 2% en extranjeros).

BALEARES Y ANDALUCÍA, A LA CABEZA DE LOS DESTINOS

Entre los viajeros residentes en España, Andalucía se situó como el destino principal al concentrar el 24,4% del total de las pernoctaciones de agosto, seguida de Cataluña (14,9%) y la Comunitat Valenciana (12,8%).

Por el contrario, los turistas internacionales optaron masivamente por Illes Balears, que acaparó el 33% del total de sus estancias.

Cataluña (20,6%) y Canarias (18,2%) ocuparon el segundo y tercer lugar de las preferencias del mercado extranjero.

A nivel de zonas turísticas, la Isla de Mallorca registró el mayor volumen absoluto de estancias, rebasando los 8,5 millones. Asimismo, Barcelona, Madrid y Calvià destacaron como los puntos turísticos con mayor cifra de pernoctaciones.

Por mercados emisores, los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania lideraron la demanda internacional al sumar el 25,5% y el 14,5% del total de pernoctaciones de no residentes en agosto, respectivamente.Les siguieron Francia (11,1%), Italia (6,2%) y Países Bajos (4,8%).

OCUPACIÓN DEL 76,1% Y PICOS DEL 98% EN MURO

Durante el mes de agosto se cubrieron el 76,1% de las plazas hoteleras ofertadas en el conjunto del país, lo que representa un avance del 1,1% respecto a agosto de 2025.

En el fin de semana, el grado de ocupación por plazas creció un 0,9% hasta situarse en el 76,9%.

Islas Baleares registró el mayor grado de ocupación por plazas en la media mensual, alcanzando un 90,3%. Por zonas, Palma-Calvià encabezó la ocupación (91,5%) y la Isla de Mallorca lideró el fin de semana (89,6%).

A escala municipal, el punto turístico con mayor nivel de ocupación fue Muro (98,2%), mientras que Blanes destacó durante el fin de semana con un 97,8%.

LOS PRECIOS SUBEN UN 6,3%

El Índice de Precios Hoteleros (IPH) anotó un incremento anual del 6,3% en agosto, según los datos del instituto estadístico.

Por comunidades y ciudades autónomas, la subida de precios más pronunciada se localizó en la Ciudad Autónoma de Ceuta (17,6%), en tanto que la Comunidad de Madrid registró el descenso más acusado (-3,3%).

Por categorías, el mayor aumento se dio en los establecimientos de dos y tres estrellas de plata, con una subida del 8,6%.

En lo relativo a los indicadores de rentabilidad, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se elevó a 166,9 euros, lo que supone un crecimiento del 7,3% sobre agosto de 2025.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) escaló un 7% hasta colocarse en los 133,1 euros.

Por categorías, el ADR ascendió a 357,8 euros en los hoteles de cinco estrellas, a 176,7 euros en los de cuatro y a 145 euros en los de tres estrellas. El RevPAR para estos mismos segmentos se situó en 273,0, 150,8 y 117,9 euros, respectivamente.

El municipio malagueño de Estepona registró tanto el mayor ADR como el mayor RevPAR de toda España, registrando 418 y 359,4 euros, respectivamente.

Contenido multimedia:

Gráficos de ocupación hotelera

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