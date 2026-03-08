Un perro cae en una torca de diez metros de profundidad y es rescatado - 112 CANTABRIA

SANTANDER 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un perro ha caído este domingo en una torca de unos diez metros de profundidad en el municipio de Corvera de Toranzo y ha sido rescatado por los bomberos del Gobierno de Cantabria.

Los efectivos del parque de Villacarriedo han acudido en su auxilio, para lo que han tenido que agrandar el agujero por el que se ha precipitado el animal, han asegurado el terreno y han descendido.

Una vez abajo, han recogido al can, que ha sido devuelto a la superficie en una bolsa sujetada con cuerdas.

También han colaborado en las labores efectivos de la Guardia Civil de Cantabria y de Protección Civil de Toranzo, según ha informado el Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria en una publicación de su perfil de la red social X.